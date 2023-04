6 Kebiasaan Terbaik dari Gaya Hidup Finlandia yang Bisa Ditiru

1. Prioritaskan work-life balance

(Kesejahteraan mental adalah landasan untuk pengembangan diri yang sehat dan pembentukan hubungan yang sehat dengan orang lain. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

2. Fokus pada kesejahteraan mental

3. Menumbuhkan rasa bermasyarakat

4. Nikmati kesenangan sederhana

5. Praktik kesetaraan

6. Menerapkan “sisu”

Finlandia, negara ini telah diklaim menjadi negara paling bahagia di dunia selama empat tahun berturut-turut. Wow! Dengan keindahan alamnya yang memukau, jaring pengaman sosial yang kuat, dan penekanan kuat pada komunitas, pendekatan unik Finlandia terhadap kebahagiaan telah menarik perhatian dunia.Melihat apa yang telah dicapai Finlandia , rasanya tak ada salahnya bila kita ikut mengadopsi gaya hidup mereka untik menguasai seni kebahagiaan.Nah, melansir dari Fit On, yuk kita temukan rahasia di balik senyum dan gaya hidup mereka. Siapa tahu, bisa membawa sedikit keajaiban Finlandia ke dalam kehidupan diri kita sendiri.Temukan keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi kamu! Gaya hidup ini sangat dihargai di Finlandia. Para manajemen perusahaan memberikan jam kerja yang fleksibel, teleworking, dan liburan yang cukup.Inilah yang memungkinkan karyawan untuk menikmati hidup mereka diluar pekerjaan, menghasilkan tenaga kerja yang lebih bahagia dan lebih puas. Budaya kerja di Finlandia memungkinkan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi hobi, bersosialisasi, dan waktu untuk istirahat dari pekerjaan.Kesehatan mental ditanggapi dengan serius di Finlandia, dengan banyak sumber daya dan dukungan tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Perawatan kesehatan mental terintegrasi dengan layanan perawatan kesehatan fisik. Dengan mengakui dan mengatasi masalah kesehatan mental akan mempertahankan gaya hidup yang lebih sehat dan seimbang.Prinsipnya, hubungan sosial dan rasa kebersamaan sangat penting. Misal, hidup bertetangga yang saling membantu atau mendukung bisnis lokal. Dengan memupuk rasa memiliki yang kuat, Finlandia dapat mengandalkan satu sama lain dan menciptakan masyarakat yang lebih bahagia.Orang Finlandia menghargai hal-hal kecil dalam hidup, entah itu secangkir kopi, malam yang nyaman bersama teman, atau sesi sauna. Merangkul kesenangan sederhana ini dapat membantu menciptakan kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan kita sehari-hari.Finlandia dikenal karena komitmennya terhadap kesetaraan gender dan keadilan sosial. Dengan bekerja menuju masyarakat yang lebih adil, hal ini akan menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkembang dan merasa dihargai.Merupakan konsep unik Finlandia yang mengacu pada stoic determination, resilience, and perseverance in the face of adversity atau tekad tabah, ketahanan, dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Artinya, mereka menghadapi tantangan hidup secara langsung, membangun karakter, dan belajar dari pengalaman mereka.