4 Suplemen Alami untuk Menurunkan Berat Badan

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Untuk menurunkan berat badan secara efektif, mengonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur akan menjadi yang paling penting. Tetapi bagi sebagian orang, suplemen penurun berat badan alami juga dapat membantu selain perubahan gaya hidup itu sendiri.



"Suplemen penurunan berat badan alami dapat membantu menurunkan berat badan dalam tiga cara, yaitu dengan meningkatkan jumlah kalori yang dibakar, mengurangi nafsu makan, dan mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap kalori dari makanan," kata Dimitar Marinov, MD, PhD, asisten profesor dengan keahlian bidang nutrisi di Medical University of Varna, Bulgaria.



Dan berikut ini adalah suplemen alami untuk menurunkan berat badan:

1. Kafein

Dalam ulasan pada 2018, para peneliti menemukan bahwa dua kali lipat asupan kafein mengakibatkan peningkatan penurunan berat badan. Selain itu, sebuah studi kecil pada 2005 menemukan penurunan yang lebih besar pada berat badan, massa lemak, dan ukuran pinggang pada konsumen kafein tinggi, dibandingkan dengan kelompok plasebo.



Meskipun demikian, jangan sampai mengonsumsinya secara berlebihan. Mengonsumsi kafein berlebih dapat menyebabkan kamu membangun toleransi terhadapnya, yang akan mengurangi keefektifannya. Pada dosis yang sangat tinggi kafein juga dapat menyebabkan mual dan muntah.

2. Biji kopi hijau

Biji kopi hijau digunakan dalam banyak suplemen makanan karena beberapa bukti menunjukkan bahwa itu dapat membantu mengurangi lemak, dan mengubah gula darah menjadi energi daripada lemak.



National Institutes of Health menyatakan bahwa, biji kopi hijau aman jika kamu mengonsumsinya tidak lebih dari 200 miligram (mg) sehari selama kurang dari 12 minggu. Namun, beberapa orang mungkin mengalami efek samping ringan seperti sakit kepala dan mengembangkan infeksi saluran kemih (ISK) saat mengonsumsi biji kopi hijau.

3. Teh hijau

Selain menjadi minuman populer di seluruh dunia, teh hijau adalah bahan umum dalam banyak suplemen penurun berat badan. Teh hijau dianggap membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan jumlah kalori yang dibakar tubuh dan membantu mengurangi penyerapan lemak dan jumlah lemak yang dihasilkan tubuh.



Menurut Marinov, epigallocatechin-3-gallate (EGCG), yang merupakan antioksidan utama dalam teh hijau, adalah bahan umum dalam banyak solusi penurunan berat badan.

4. Mangga Afrika

Mangga Afrika dianggap membantu menurunkan berat badan dengan mencegah pembentukan jaringan lemak. Meskipun aman mengonsumsi Mangga Afrika, beberapa orang melaporkan mengalami efek samping ringan seperti perut kembung, sakit kepala, dan gangguan tidur.



"Ini disebabkan karena sedikit bukti yang dipublikasikan dan kurangnya pedoman dosis berdasarkan studi ilmiah. Ada juga sangat sedikit penjelasan untuk interaksinya dengan pengobatan dan efek samping," kata Jagdish Khubchandan, PhD, seorang profesor di departemen ilmu gizi dan kesehatan di Universitas Negeri New Mexico.

(FIR)