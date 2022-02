Sebanyak 41,3% Pasien Katarak di Jawa Tengah tak Sadar Punya Gangguan Penglihatan

(FIR)

Kondisi kesehatan mata di Jawa Tengah perlu menjadi sorotan. Laporan InfoDATIN, Kementerian Kesehatan membeberkan Situasi Gangguan Penglihatan pada 2018 memperlihatkan, 41,3% pasien katarak di Jawa Tengah tidak sadar bahwa mereka menderita gangguan penglihatan ini.Dalam laporan tersebut, para pasien juga tidak tahu bahwa katarak bisa disembuhkan. Sementara, berdasarkan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB 2014-2016), yang termuat dalam laporan yang sama, menyebut prevalensi kebutaan pada penduduk usia 50 tahun ke atas di Jawa Tengah mencapai 2,7% (hanya sedikit di bawah rata-rata nasional 3,0%).Berangkat dari sejumlah fakta tersebut, JEC Eye Hospitals & Clinics, secara resmi membuka operasional cabang rumah sakit mata terbarunya: RS Mata JEC-Candi @ Semarang. Ini merupakan rumah sakit mata modern dengan layanan subspesialistis terlengkap di Jawa Tengah."Pembukaan RS Mata JEC-Candi @ Semarang meneguhkan tekad kami sebagai bagian terintegrasi dari jaringan JEC Eye Hospitals and Clinics untuk menghadirkan pusat kesehatan mata modern dengan layanan subspesialistis terlengkap bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah," ujar dr. Sri Inakawati, MSi. Med., Sp.M(K) selaku Direktur Utama RS Mata JEC-Candi @ Semarang."Dengan akses semakin dekat dan servis yang komprehensif, harapan kami, masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara berkala sehingga dapat membantu menurunkan risiko gangguan penglihatan dan kebutaan sedini mungkin. Dengan demikian, kualitas hidup dan produktivitas masyarakat bisa terus terjaga," jelasnya.RS Mata JEC-Candi @ Semarang, meliputi sistem diagnostik terkini dan serangkaian fasilitas modern, setara dengan ketiga cabang rumah sakit mata JEC lainnya di DKI Jakarta. Berbagai layanan unggul meliputi Laser Vision Correction Center (LASIK & ReLEX SMILE), Cataract and Cornea Surgery Service, Glaucoma Service, Pediatric Ophthalmology and Strabismus Service (POS), Oculoplasty Service, Contact Lens Service, Dry Eye Service, Neuro-Ophthalmology Service, Low Vision Care and Protesa, serta Diabetes Education and Care.“RS Mata JEC-Candi @ Semarang menjadi sentra kesehatan mata terbesar berkonsep one stop service di Semarang dan Jawa Tengah. Artinya, masyarakat mudah mengakses beragam layanan kesehatan mata berstandar internasional secara menyeluruh cukup di satu lokasi," kata Dr. dr. Fifin Luthfia Rahmi, MS. SpM. selaku Direktur PT JEC Candi Sejahtera.Mulai tahap pemeriksaan, hingga operasi/pembedahan dan pemulihan - dengan pilihan sarana yang berjenjang, dari standar paling dasar sampai yang tercanggih, serta dukungan sumber daya manusia yang mumpuni,” tambahnya.