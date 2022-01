Pentingnya Menjaga Kesehatan Tubuh di Masa Pandemi (Foto: ist)

Jakarta: Pandemi covid-19 mengubah cara pandang masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Konsumsi masyarakat terjadap makanan sehat dan vitamin juga mulai berubah ke arah perbaikan.



Peningkatan virus covid-19 varian baru di Indonesia juga membuat masyarakat semakin khawatir dan semakin sadar untuk menjaga kesehatan.



Berdasarkan riset dari Nielsen (2020) Race Against Covid-19: A Deep Dive on how Indonesian Consumers are Reacting to the Virus menunjukkan bahwa 44% konsumen Indonesia lebih sering mengonsumsi produk kesehatan. Lalu ditemukan hasil bahwa konsumsi produk vitamin meningkat signifikan.



Survei ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan meningkat. Namun, efek dari peningkatan kesadaran itu adalah banyaknya penjual musiman dan produsen obat yang belum terjamin keaslian dan kualitasnya.



Apalagi, dikutip dari data Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), bisnis obat palsu di Indonesia mencapai angka 3,8%. Obat palsu pun mencakup 25% dari bisnis obat Indonesia. Melihat fenomena itu, Jovee terus mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan vitamin dan obat yang layak dikonsumsi.



"Jovee menyediakan pilihan vitamin suplemen yang sangat lengkap. Hal yang perlu digarisbawahi adalah Jovee hanya menjual produk asli dari distributor resmi dan terdaftar resmi di BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi," kata CEO Jovee, Natali Ardianto.



"Kini kami adalah authorized reseller dari Blackmores, brand yang sangat populer dari Australia, di mana saat ini hanya ada dua authorized reseller di Jakarta, salah satunya kami," lanjutnya.



Ardianto pun mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan gaya hidup sehat selama pandemi. Karena itu, dia ingin memudahkan masyarakat memperoleh vitamin dan suplemen di masa pandemi.



"Kami berkomitmen untuk menyediakan vitamin dan suplemen asli yang berkualitas, efektif, serta transparan. Bekerja sama dengan tim nutrisionis dan teknologi data sains, Jovee terus melakukan penelitian terbaru untuk membantu seluruh lapisan masyarakat menjalani gaya hidup sehat," tutupnya.

(ELG)