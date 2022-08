Bukan Sekadar Mandi, Inilah 6 Cara Mandi yang Benar Menurut Dokter Kulit

1. Jangan terlalu lama mandi

(Mandi air hangat tidak boleh terlalu laman. Dan mandi air hangat pun bisa menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif dan gampang terserang gatal. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Jangan terlalu panas

3. Jangan terlalu sering keramas

4. Bersihkan dengan hati-hati

5. Mulai dari atas

6. Keringkan dengan cara menepuk

(TIN)

Dengan mandi, tubuh akan menjadi segar. Dengan mandi, tubuh akan bersih dari kotoran. Dan dengan mandi, bisa memberikan rasa menenangkan dan melemaskan otot. Hanya saja, kamu juga harus memerhatikan bahwa cara mandi kita itu bisa memengaruhi kulit dan rambut.Perlu diketahui, mandi air panas yang lama saat memulai atau mengakhiri hari mungkin tidak membantu kulit. Terlalu banyak air panas sebenarnya juga bisa berdampak buruk bagi tubuh.Menurut para ahli perawatan rambut dan kulit. Dan suhu air yang kami pilih bukanlah satu-satunya kesalahan umum yang mungkin dilakukan.Dari mulai seberapa sering membilas hingga bagaimana kita mengeringkan tubuh sesudahnya. Inilah cara terbaik untuk mandi yang para ahli kulit rekomendasikan .Paparan air dapat menyebabkan kulit dan rambut kering. Bahkan, Dr Lauren Ploch, dokter kulit bersertifikat dengan American Academy of Dermatology, mengatakan semakin pendek mandi, semakin baik.“Untuk pasien dengan dermatitis atopik dan atau kulit yang sangat kering, saya merekomendasikan mandi hingga lima menit atau kurang,” imbuh Ploch, seperti yang dilansir dari Today.Air panas menghilangkan minyak alami dan merusak kulit lebih cepat, jadi tetaplah mandi dengan air hangat atau dingin. "Beberapa orang menganjurkan air yang sangat dingin untuk menyegarkan sirkulasi," ujar Dr Jessica Krant, dokter kulit bersertifikat dari American Academy of Dermatology.Seberapa sering seseorang keramas bergantung pada jenis rambut yang dimiliki. Terlalu sering keramas bisa membuat rambut kering, terutama masalah bagi siapa saja yang memiliki rambut beruban atau rambut berwarna, yang cenderung lebih kering.Beberapa ahli mengatakan sabun tradisional dapat menghilangkan minyak dari kulit. Dr Doris Day, dokter kulit bersertifikat di New York, menyarankan produk yang diberi label sebagai "pembersih", seperti sabun mandi yang melembapkan. “Pembersih dapat menambah kelembapan kembali pada kulit,” tegs Dr Day. Jika tidak memiliki masalah dengan kulit kering atau teriritasi, sabun tradisional tidak masalah.Mandi dari atas ke bawah memungkinkan sabun turun. Jika rentan jerawat, Ploch menyarankan untuk mencuci wajah, dada, dan punggung setelah mengondisikan rambut. Untuk orang dengan kulit sensitif dan atau kulit berjerawat. Saya merekomendasikan keramas, pengondisian, berikan kondisioner, bilas kondisioner, lalu bersihkan kulit.Tepuk-tepuk kulit dengan handuk alih-alih menggosok dengan kuat. Menggosok dapat menyebabkan iritasi dan membuat gatal. Menepuk juga meninggalkan sedikit air pada kulit, yang harus ditutup dengan pelembap setelah setiap mandi.Tetapi pastikan untuk mengeringkan area tertentu. Terutama area lipatan kulit, di antara jari kaki, di area selangkangan, dan di bawah lengan, untuk mengurangi risiko ruam dan infeksi.