3 Berita Terpopuler Gaya: Leher Bayi Terlilit Tali Pusar Hingga Cara Atasi Kantuk Saat Bekerja

(TIN)

Tali pusat (terkadang juga disebut tali pusar) atau tali nuchal merupakan penghubung antara bayi dan sang ibu ketika berada di dalam kandungan. Sepanjang kehamilan, tali pusar ini berfungsi memasok nutrisi penting, darah, dan oksigen ke bayi.Namun terkadang, tali pusar ini bisa melilit leher bayi selama tahap akhir kehamilan atau selama persalinan dan melahirkan. Dan kondisi ini sangat umum.Perkiraan dari American Journal of Obstetrics and Gynecology menunjukkan bahwa tali pusar melilit leher bayi terjadi pada sebanyak 20 persen dari semua persalinan. Sebagian besar waktu, tali nuchal tidak menimbulkan ancaman bagi bayi.Namun, terkadang tali pusat dapat membatasi oksigen ke janin, terutama jika tali pusat melilit di leher bayi beberapa kali. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang , Agustus 2022:Apa yang harus dilakukan jika kamu mengetahui leher bayi terlilit tali pusat/tali pusar? Saat ini tidak ada pilihan perawatan tali pusat sebelum bayi lahir. Jika tali pusat bayi didiagnosis sebelum lahir, dokter akan melakukan pemantauan ekstra selama persalinan untuk memastikan detak jantung bayi normal.Selama kelahiran, tali nuchal biasanya cukup longgar, sehingga dokter leluasa untuk melingkarkan tali pusat di sekitar kepala bayi dan membebaskan lehernya.Jika tali pusat terlalu kencang untuk tergelincir di atas kepala bayi, tali itu mungkin akan dijepit dan dipotong sebelum bayi benar-benar dilahirkan untuk mencegahnya terlepas dari plasenta.Selengkapnya klik di sini Bagi pecinta kuliner, wajib datang ke Pesta Rasa yang akan diselenggarakan pada 19-21 Agustus 2022, di Gandaria City, Jakarta Selatan. Tak hanya mencicipi beragam makanan nusantara, lidah Anda juga akan dimanjakan makanan khas Singapura.Pesta Rasa yang diselenggarakan oleh Endeus.tv, channel cooking recipe di media sosial Instagram @endeus.tv dan YouTube, bekerja sama dengan Singapore Tourism Board sebagai "Official Culinary Destination Partner."Para Endeusiast, julukan audiens Endeus yang selama ini akrab berinteraksi lewat media sosial, diajak menjelajahi pengalaman "wisata kuliner" ke Singapura dengan mencicipi makanan-makanan khas dan sedang populer di sana. Tak hanya soal kuliner, pengunjung Pesta Rasa juga akan mendapat berbagai informasi dan talkshow seputar pariwisata di Singapura.Selengkapnya klik di sini Bila sedang berada di rumah, bersantai atau sedikit mengantuk bukanlah masalah yang besar. Tapi, bagaimana apabila rasa kantuk menyerang saat sedang berada di kantor? Wah, pasti akan berbeda.Mengobati penyebab kantuk di siang hari – seperti sleep apnea, dapat membantu meningkatkan tingkat energi dan fungsi kognitif. Bila kantuk melanda saat bekerja, tentu ada antisipasi yang harus dilakukan secara cepat agar kantuk segera menghilang.Selengkapnya klik di sini