Jelajah Wisata Kuliner di Pesta Rasa, 19-21 Agustus 2022

Bagi pecinta kuliner, wajib datang ke Pesta Rasa yang akan diselenggarakan pada 19-21 Agustus 2022, di Gandaria City, Jakarta Selatan. Tak hanya mencicipi beragam makanan nusantara, lidah Anda juga akan dimanjakan makanan khas Singapura.Pesta Rasa yang diselenggarakan oleh Endeus.tv, channel cooking recipe di media sosial Instagram @endeus.tv dan YouTube, bekerja sama dengan Singapore Tourism Board sebagai "Official Culinary Destination Partner." Para Endeusiast, julukan audiens Endeus yang selama ini akrab berinteraksi lewat media sosial, diajak menjelajahi pengalaman "wisata kuliner" ke Singapura dengan mencicipi makanan-makanan khas dan sedang populer di sana. Tak hanya soal kuliner, pengunjung Pesta Rasa juga akan mendapat berbagai informasi dan talkshow seputar pariwisata di Singapura.Lebih dari sekadar food festival, Pesta Rasa hadir sebagai titik kumpul bagi pecinta kuliner, penghobi masak dengan berbagai macam kegiatan yang tentunya memberikan pengalaman lebih bagi Endeusiast saat mengeksplorasi berbagai jenis makanan. Maka dari itu Pesta Rasa 2022 hadir dengan tema “Start With Food.” Tema tersebut diambil sebagai wujud nyata dari sebuah awal yang baru bagi kolaborasi Endeus.tv dengan berbagai pihak yang selama ini bahu-membahu berkontribusi nyata bagi industri kuliner.“Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari Endeusiast. Maka dari itu Pesta Rasa hadir dengan bentuk dan konsep terbaru dari Endeus Festival yang misi kami adalah mempertemukan berbagai elemen dari industri kuliner dan makanan untuk sama-sama berkolaborasi memberikan dampak bagi dunia kuliner. Kami mengajak orang-orang dari berbagai latar belakang mulai dari chef, content creator, community, industri bumbu dan alat masakan untuk berbagi cerita dan pengalaman mulai dari live cooking demo, food tasting, dan hands of experience berbagai peralatan masak dan masih banyak lagi,” kata Founder Endeus.tv David Wayne Ika.“Untuk memanjakan para pencinta kuliner dan pengunjung Pesta Rasa, kami juga mengumpulkan tenant food dan UMKM yang sudah dikurasi. Mungkin selama ini hanya berinteraksi lewat pesan makanan online atau media sosial, sekarang kami pertemukan di Pesta Rasa,” kata David menambahkan.Pesta Rasa akan diramaikan oleh tokoh-tokoh yang memang sudah lama berkecimpung di dunia kuliner seperti Chef William Gozali, Chef Bjorn Shen - Juri MasterChef Singapura, Chef Vindex Tengker, Chef Victor Agustino, Chef Jonathan Alden, Chef Rinrin Marinka, content creator dan masih banyak lagi yang akan mengisi berbagai aktivitas di panggung Pesta Rasa. Mulai dari cooking demo, talk show hingga flash sale yang bisa disaksikan oleh semua pengunjung Pesta Rasa. Selain itu terdapat juga bazaar kuliner yang diramaikan oleh para tenants yang telah terkurasi dengan baik dan tidak ketinggalan ada bazaar peralatan masak yang bisa jadi pilihan untuk mempercantik dapur para pengunjung.Pelaksanaan Festival Pesta Rasa ini tentunya dapat berjalan atas dukungan dari Singapore Tourism Board, Phillips, Dua Belibis, Koepoe Koepoe dan Nongshim selaku sponsor.Silakan mengakses www.endeus.tv . untuk mendapatkan informasi terkini mengenai aktivitas apa saja yang bisa Anda dapatkan saat berkunjung ke Pesta Rasa. Informasi mengenai line-up, jadwal kegiatan, hingga lainnya akan selalu diupdate di akun Instagram @pestarasa_id.