Leher Bayi Terlilit Tali Pusar, Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya?

Penyebab bayi terlilit tali pusar

Komplikasi tali nuchal

Apa yang harus dilakukan?

Haruskah kamu khawatir jika bayi memiliki tali nuchal?

Tali pusat (terkadang juga disebut tali pusar) atau tali nuchal merupakan penghubung antara bayi dan sang ibu ketika berada di dalam kandungan . Sepanjang kehamilan, tali pusar ini berfungsi memasok nutrisi penting, darah, dan oksigen ke bayi.Namun terkadang, tali pusar ini bisa melilit leher bayi selama tahap akhir kehamilan atau selama persalinan dan melahirkan. Dan kondisi ini sangat umum.Perkiraan dari American Journal of Obstetrics and Gynecology menunjukkan bahwa tali pusar melilit leher bayi terjadi pada sebanyak 20 persen dari semua persalinan. Sebagian besar waktu, tali nuchal tidak menimbulkan ancaman bagi bayi Namun, terkadang tali pusat dapat membatasi oksigen ke janin, terutama jika tali pusat melilit di leher bayi beberapa kali.Pada dasarnya, penyebab utama tali pusat adalah gerakan janin yang berlebihan. Dan seperti yang dikutip dari WebMD, alasan medis lain mengapa tali pusat dapat bergerak di sekitar leher janin atau dapat menyebabkan simpul yang longgar, meliputi:- Tali pusar panjangnya tidak normal- Cairan ketuban berlebihan- Memiliki bayi kembar atau kelipatanSatu studi yang dilaporkan dalam The Journal of Obstetrics and Gynaecology of India menemukan, mungkin juga tali nuchal adalah hasil dari kejadian acak tanpa penjelasan.Meskipun sebagian besar tali nuchal tidak membahayakan bayi, beberapa komplikasi potensial, meliputi:- Simpul tali pusat- Keterlambatan perkembangan- Jumlah cairan ketuban berkurang- Gerakan janin berkurang- Masa kehamilan lebih lama- Pembatasan pertumbuhan intrauterin (IUGR)?- Anemia rendahnya tingkat sirkulasi darah (hipovolemia)- Tingginya kadar asam darah (asidosis metabolik)- ?Kelahiran matiSaat ini tidak ada pilihan perawatan tali pusat sebelum bayi lahir. Jika tali pusat bayi didiagnosis sebelum lahir, dokter akan melakukan pemantauan ekstra selama persalinan untuk memastikan detak jantung bayi normal.Selama kelahiran, tali nuchal biasanya cukup longgar, sehingga dokter leluasa untuk melingkarkan tali pusat di sekitar kepala bayi dan membebaskan lehernya.Jika tali pusat terlalu kencang untuk tergelincir di atas kepala bayi, tali itu mungkin akan dijepit dan dipotong sebelum bayi benar-benar dilahirkan untuk mencegahnya terlepas dari plasenta.Jika detak jantung bayi menurun selama persalinan karena tali pusat, dokter mungkin meminta ibu hamil mengubah posisi untuk mengurangi tekanan ekstra pada tali pusat, dan memberi cairan atau oksigen ekstra.Jika detak jantung bayi tidak membaik, dokter mungkin akan diberikan obat untuk memperlambat kontraksi atau menjalani operasi caesar.Tali nuchal sangat umum dan jarang menyebabkan komplikasi atau membahayakan si kecil. Bayi yang lahir dengan tali nuchal biasanya tidak memiliki peningkatan risiko skor APGAR yang rendah, masalah pertumbuhan dan perkembangan, atau lahir mati.Skor APGAR adalah suatu sistem skoring yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi yang baru lahir dan menilai responsnya terhadap resusitasi.Pastikan untuk berbicara dengan dokter kamu jika kamu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang tali pusat selama kehamilan atau persalinan.