Ketahui 6 Manfaat Muskmelon untuk Kesehatan Bumil

Buah-buahan merupakan bagian penting dari kebutuhan nutrisi harian ibu hamil (Bumil) karena mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan perkembangan janin. Mengonsumsi musk melon saat kehamilan dapat memenuhi kebutuhan harian tersebut.Muskmelon disebut juga sebagai 'melon manis' dan nama tersebut berasal dari bau musky yang kuat. Buah ini memiliki daging berwarna kuning dengan rasa manis dan aroma yang menggugah selera.Di antara berbagai macam keluarga melon, buah ini tumbuh selama musim panas sehingga tinggi antioksidan dan antikoagulan. Muskmelon menjadi makanan super untuk ibu hamil karena kaya akan vitamin dan mineral penting. Buah ini memiliki vitamin A, B1, C dan mineral seperti zat besi, kalsium, dan fosfor.Dilansir dari Parenting Firstcry, buah ini juga mengandung asam folat atau vitamin B9 yang dibutuhkan selama kehamilan untuk mencegah bayi lahir prematur. Bukan hanya itu, muskmelon juga memiliki Zinc yang diperlukan untuk perkembangan janin.Melalui beberapa kandungan tersebut, berikut sejumlah khasiat dari muskmelon bagi ibu hamil:Vitamin A dalam muskmelon sangat penting bagi janin yang sedang tumbuh untuk mengembangkan fungsi dan menangkal berbagai risiko cacat bawaan. Bahkan, vitamin Ini mendukung pertumbuhan jantung, paru-paru, ginjal, mata, dan tulang bayi.Kalsium sangat penting bagi ibu dan anak selama kehamilan. Melansir dari monjunction, kandungan kalsium dalam melon ini membantu membentuk struktur tulang dan gigi yang sehat pada bayi. Moms dapat mengonsumsi muskmelon setiap hari untuk mendapatkan manfaat tersebut.Jumlah zat besi dalam melon tersebut membantu produksi hemoglobin dalam tubuh. Tentu, jumlah sel darah merah yang baik dapat mencegah anemia pada bumil. Hal ini juga meningkatkan aliran darah melalui rongga rahim sehingga memberikan oksigen yang cukup untuk bayi.Fosfor sangat penting untuk kontraksi otot aktif selama persalinan yang berguna ketika bumil mengejan. Selain itu, fosfor juga membantu dalam pembekuan darah, fungsi ginjal, konduksi saraf, perbaikan jaringan dan fungsi jantung.Sifat antikoagulan dalam muskmelon ini disebut dengan pengencer darah. Kondisi ini dapat mencegah pembentukan gumpalan darah. Gumpalan tersebut menimbulkan risiko penyumbatan pembuluh darah, gagal ginjal, dan stroke jantung pada ibu.Vitamin C dalam muskmelon dapat membantu moms melawan infeksi ringan yang mengganggu seperti batuk, pilek, dan flu selama kehamilan. Vitamin ini juga diperlukan bayi untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh mereka.Moms dapat meminum jus muskmelon untuk membantu mengisi kembali vitamin C dalam tubuh. Selain itu, karotenoidi (beta-karoten dan lycopene) yang ada dalam melon dapat membantu memperkuat sistem kekebalan ibu dan bayi hingga menurunkan risiko kanker.Nah, itulah beragam khasiat muskmelon selama masa kehamilan bagi ibu dan janin. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, moms dapat mengonsumsinya setiap hari.