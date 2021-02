6 Tips Melindungi Diri dari Pelecehan Seksual

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Pelecehan seksual bisa terjadi di mana-mana. Bisa di transportasi umum, kampus, tempat kerja dan masih banyak lagi. Untuk itu, kamu perlu waspada.



Mengutip The Guidebook: Understanding Sexual Violence in Indonesia oleh The Body Shop, kamu bisa melindungi dirimu dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Hindari tempat sepi

Usahakan kamu tidak berjalan sendirian, terutama di tempat gelap. Akan lebih aman jika kamu menuju ke arah tempat yang ramai dan familiar.

2. Waspada lingkungan sekitar

Selalu waspada di mana pun, kapan pun kamu berada. Sehingga ketika ada gerak-gerik yang mencurigakan, kamu bisa langsung menghindar atau melaporkannya.

3. Mempersenjatai diri

Untuk keamanan, selalu bawa barang-barang yang bisa digunakan untuk membela diri. Misalnya semprotan cabai atau merica atau alat kejut listrik.

4. Tarik perhatian orang sekitar

Ketika mengalami pelecehan seksual di ruang publik dengan banyak orang, jangan ragu untuk berteriak dan mengambil perhatian orang.

5. Setting nomor telepon darurat

Aturlah nomor-nomor telepon penting seperti polisi, nomor panggilan darurat dan anggota keluarga di fitur ponsel.

6. Mengambil gambar orang yang mencurigakan

Dengan menatap orang yang mencurigakan, ia akan sadar bahwa sedang diawasi dan mungkin akan berhenti. Bila sudah sangat mencurigakan, jangan ragu untuk mengeluarkan ponselmu. Tunjukkan kamu tidak takut.

(FIR)