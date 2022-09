Apakah Ada Manfaat Kesehatan Mental dari Hubungan Intim?

(Endorfin merupakan hormon yang dikenal juga untuk meningkatkan mood seseorang. Saat kamu sedang berhubungan intim, hormon ini akan secara alami dilepaskan. Ini akan menimbulkan suasana hati yang baik juga. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Bantu turunkan tekanan darah

(TIN)

Selama ini mungkin saja kita berpikir kegiatan seks dengan pasangan hanya memberikan keuntungan fisik semata. Nyatanya banyak juga hal yang diuntungkan dari kegiatan hubungan intim antar pasutri ini.Dalam penelitian di Inggris menemukan bahwa stimulasi berbagai saraf yang terlibat dalam seks bisa melepaskan hormon ke tubuh. Dan ini dapat menurunkan tingkat stres dan menurunkan tekanan darah dari mereka yang terlibat dalam aktivitas seksual.Ketika, kamu sedang merasa stres, terutama selama masa-masa liburan biasanya seks merupakan hal terakhir yang kamu pikirkan. Kamu bisa terperangkap dalam siklus tersebut dan tentunya stres tersebut dapat berdampak negatif pada pikiranMenurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Personality and Social Psychology Bulletin via Romper, hanya memikirkan mengenai seks saja sudah dapat membantu kemampuanmu dalam menganalisis dan berpikir secara kreatif.Berpikir tentang seks membantu kamu berpikir lebih jernih dan itu dapat membantu melewati stres itu sendiri dan mencegah hal-hal negatif yang tidak diinginkan terjadi pada dirimu.Madeleine Castellanos MD, psikiater bersertifikat mengatakan karena membantu melepaskan oksitosin dan endorfin, masturbasi dapat membantu orang merasa tenang dan santai.Ini sangat penting bagi wanita karena hal itu dapat membuat otak wanita merasa rileks dan berhenti memikirkan apapun selama beberapa saat."Jika, kamu selama ini mengalami masa-masa sulit, ketahuilah bahwa manfaat dari kehidupan seks yang aktif dan sehat tidak hanya sesederhana sebagai penghilang stres, tetapi juga memiliki manfaat tambahan yang dapat mendukung kesehatan mental mu," ujar James Coan, Ph.D., profesor psikologi di University of Virginia di Charlottesville.Ia juga menambahkan melakukan hubungan intim berkolerasi dengan penyembuhan yang lebih cepat dan frekuensi sakit yang lebih sedikit. Selain itu, juga dikaitkan dengan usia yang lebih panjang."Ketika kamu melakukan hubungan seks, kamu akan melepaskan hormon positif termasuk oksitosin dan endorfin. Hal tersebut dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berkontribusi pada rasa cinta terhadap pasangan dan diri sendiri," pungkas Coan.