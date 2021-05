5 Film Romantis buat Habisin Waktu Lebaran di Rumah Aja

Ini deretan film romantis buat habisin waktu libur Lebaran di rumah aja. (Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Jakarta: Mau ke Ancol tapi ditutup? Nah, pas banget daripada bingung hari ini lebih baik kamu habisin waktu dengan menonton genre film romantis bersama pasangan kamu di libur Lebaran.



Dijamin, rekomendasi kami jadi bikin kamu feel in love banget deh. Berikut adalah lima rekomendasi film yang bisa kamu tonton untuk menghabiskan waktu libur Idulfitri di rumah saja:

1. To All The Boys I've Loved Before

Film bergenre komedi romantis ini diadaptasi dari novel karya Jenny Han yang berjudul sama. To All The Boys I've Loved Before bercerita tentang gadis remaja bernama Lara Jean yang tertutup dan pemalu.



Saat menyukai seseorang, ia selalu menuliskan surat cinta, namun sesuai karakternya, surat itu hanya disimpan sendiri dan ia tidak berniat untuk mengirimkannya.



Sampai akhirnya, adik Lara Jean mencuri kotak surat cintanya dan tanpa izin Lara sang adik menyebarkan semua surat-surat itu kepada lima cowok yang pernah Lara sukai. Salah satunya adalah surat cinta untuk Peter, cowok paling populer di sekolah Lara Jean.







2. Crazy Rich Asian

Film yang pernah menggemparkan jagat maya ini bercerita tentang sepasang kekasih Rachel Chu dan Nick Young yang akan menghadiri pernikahan sahabat Nick di kampung halamannya.



Setibanya di Singapura, Rachel baru mengetahui bahwa kekasihnya merupakan anak seorang konglomerat. Tak hanya bermasalah dengan perbedaan kelas dan gaya hidup, Rachel juga harus berusaha menghadapi ibu Nick yang menginginkan anaknya menikah dengan perempuan yang setara.







3. To All The Boys 2: P.S. I Still Love You

To All The Boys 2: P.S. I Still Love You merupakan kelanjutan dari film yang berjudul 'To All The Boys I've Loved Before'.



Film ini menyorot hubungan Lara Jean dan Peter yang telah resmi berpacaran. Selama pacaran, sudah banyak momen manis yang mereka lewati, namun, Lara Jean merasa tidak percaya diri bersama Peter yang merupakan cowok populer di sekolah.



Karena kecintaannya pada Peter, Lara Jean mengubah kebiasaan seperti perempuan cantik. Tapi, di tengah kegalauan tersebut, tiba-tiba salah satu pria yang pernah menerima surat cinta Lara Jean muncul. Aduh, bikin bingung. Nonton dulu ya karena Lara jadi galau akhirnya memilih yang mana ya?







4. The Kissing Booth 2

The Kissing Booth 2 bercerita tentang Elle yang berpacaran dengan Noah, kakak kandung sahabat masa kecilnya, Lee.



Lee sempat tidak menerima hubungan tersebut, sampai akhirnya ia terpaksa merelakan Elle menjadi kekasih dari kakak kandungnya. Namun, sejak itu keduanya malah menghadapi berbagai masalah baru.







5. The Perfect Date

Film ini menceritakan tentang seorang pria, Brooks Rattigan, yang kehilangan jati diri setelah sukses meraih apa yang diinginkan. Awalnya Brooks memiliki sejuta mimpi seperti berpacaran dengan gadis populer, mengendarai mobil cantik, dan pergi ke sekolah tenar.



Mimpi itu memang mustahil, tetapi Brooks memulainya dengan cara mudah. Ia berpura-pura menjadi pacar Celia Liberman. Sukses dengan misi pertama, Brooks berkesempatan mewujudkan mimpi pergi ke Yale dan memberikan layanan kepada gadis-gadis yang membutuhkan teman kencan melalui sebuah aplikasi.



Brooks menciptakan persona berbeda sesuai permintaan klien. Melalui aplikasi itu Brooks menemukan perempuan idamannya, Camila Mendes. Lambat laun, Brooks kehilangan jati diri dan mulai mencari tahu siapa dirinya.









(TIN)