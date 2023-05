Catat! 5 Makanan yang Dianjurkan untuk Dikonsumsi Ibu Hamil

1. Kalsium

: Menjalani masa kehamilan, ibu hamil akan cenderung mengalami rasa lapar yang lebih daripada sebelumnya. Hal ini wajar, sebab saat masa pembentukan si kecil, tubuh harus bekerja ekstra sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan pun turut meningkat.Namun, makan saja tidak cukup. Moms perlu untuk memperhatikan asupan gizi yang baik. Nutrisi yang baik, dapat membuat Si Kecil di dalam perut akan sehat dalam masa kembangnya.Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada nutrisi yang penting dipenuhi bagi ibu hamil, yakni:Kalsium biasanya didapatkan dari susu dan ikan-ikanan. Ibu hamil setidaknya membutuhkan 1000 miligram kalsium yang bisa dibagi dalam dua dosis 500 miligram per hari. Moms bisa memilih kebutuhan kalsium mulai dari susu, yogurt, dan ikan-ikanan.Protein baik untuk perkembangan Si Kecil di dalam tubuh. Sumbernya bisa didapatkan dari ayam, ikan, dan telur. Namun, perlu perhatikan dalam cara penyajian. Sepertk ikan dan telur, harus dimasak secara matang.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) merekomendasikan ibu hamil untuk mengonsumsi 600-800 mikrogram folat. Asupan folat juga bisa ditemukan pada hati, telur, sayuran berdaun hijau tua, serta kacang polong.Moms tak perlu khawatir sulit mendapatkan sumbernya. Kacang-kacangan seperti kedelai, polong, dan kacang tanah bisa membantu tumbuh kembang si kecil dalam trimester pertama, lho!Vitamin D dapat membantu penguatan tulang dan gigi yang sehat. Sekitar 600 unit internasional asupan vitamin D dibutuhkan setiap harinya. Vitamin D sendiri bisa moms peroleh dari ikan salmon, susu, dan juga jeruk.Zat bisa sangat penting bagi tubuh, termasuk pada ibu hamil. Zat besi yang cukup mengurangi risiko anemia defisiensi besi yang dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah. Untuk memperoleh zat besi, moms bisa konsumsi daging merah tanpa lemak, ikan, sayuran, dan kacang-kacangan.Moms perlu memperhatikan cara memasak daging merah. Pastikan memasak hingga bagian tengah tidak lagi berwarna kemerahan. Hal ini untuk menghindari ancaman bakteri salmonella.