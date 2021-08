Apakah Menyusui dapat Menurunkan Berat Badan?

(FIR)

Banyak wanita yang memercayai bahwa setelah melahirkan, yaitu saat menyusui , menjadi momen menurunkan berat badan . Akan tetapi, penurunan berat badan ibu menyusui mungkin saja akan berbeda-beda pada tiap individu. Dan sebaiknya jika memang berat badan tidak turun maka tidak perlu dipaksakan untuk bisa turun berat badannya."Penurunan berat badan setelah sebulan pertama secara alamiah memang akan relatif cukup banyak. Biasanya mungkin ibu baru melakukan penyesuaian seperti begadang dan lain sebagainya," ujar dr. Meutia Ayuputeri, IBCLC, CIMI, MRes Dokter Konselor Laktasi di RS Pondok Indah - Bintaro Jaya, dalam Webinar: A - Z Keberhasilan Ibu Menyusui.Akan tetapi, menurut dr. Meutia setelah sebulan pertama itu rata-rata ibu menyusui akan turun berat badannya sekitar 500-1000 gram dan itu sudah cukup. Sementara yang dikaji sebagai penurunan berat badan yang aman, bisa kurang lebih 500 gram per minggu. Jadi per bulan maksimal itu turunnya 2 kg."Dan penurunan berat badan saat menyusui ini bisa dicapai dengan pengaturan makanan yang sehat dan dikombinasikan dengan latihan fisik yang ringan. Latihan fisik 1-2 kali per minggu itu sudah cukup. Sebenarnya olahraga ini selain bisa menurunkan berat badan tetapi juga bisa membantu menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan depresi pada ibu yang baru melahirkan," kata dr. Meutia.Pada ibu yang sedang menyusui, dr. Meutia juga menyarankan untuk mengatur pola makan dengan asupan makronutrien dan mikronutrien yang seimbang. Momen menyusui ini bisa menjadi momen yang baik untuk ibu, bapak, dan keluarga untuk memperbaiki pola makan agar lebih sehat dan lebih segar. Kemudian juga sebisa mungkin konsumsi makanan yang bebas dari junk food dan pengawet."Dan juga pastikan untuk memerhatikan protein yang dikonsumsi. Kurang lebih 20 gram setiap harinya. Supaya tidak bosan, bisa mendapatkan dari 2-3 jenis sumber protein yang berbeda-beda," saran dr. Meutia."Dan yang tidak kalah penting juga asupan cairan pada ibu menyusui. Boleh dari air putih atau jus. Seorang wanita dengan berat badan sekitar 50-60 kg perlu setidaknya 2 liter sehari karena ASI komponennya air jadi penuhi kebutuhan air," tutup dr. Meutia.