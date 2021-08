Moms, Ini Tahapan Perkembangan Penglihatan Bayi yang Perlu Diketahui

1. Newborn

2. Usia satu bulan

3. Usia 2-3 bulan

(Memasuki usia satu bulan biasanya si kecil mulai mengenali wajah orang tuanya. Foto: Ilustrasi. Dok. Pexels.com)

4. Usia 4-5 bulan

5. Usia 5-7 bulan

6. Usia 7-11 bulan

7. Usia 11-12 bulan

(Di usia tiga tahun atau usia batita biasanya ia mulai mengenal warna dan bisa menamainya. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

8. Usia 12-14 bulan

9. Usia 18-24 bulan

10. Usia 36-38 bulan

11. Usia 48-72 bulan

(yyy)

Moms and Dads, pasti penasaran ya, kapan sih sebenarnya si Kecil bisa melihat dengan jelas. Lalu, biasanya si Kecil mulai tersenyum di usia berapa, sih? Sebagai orang tua baru tentu rasa penasaran ini kerap muncul ya. Pasalnya, Moms and Dads tentu menunggu-nunggu setiap perkembangan si buah hati dan kapan mereka mulai merespons stimulasi dari kita.Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, Moms and Dads bisa mengetahui perkembangan penglihatan berdasarkan usia bayi yang dilansir dari Instagram @temanbumil berikut ini!Jarak penglihatannya antara 20 sampai 30 cm.Ia mulai mengamati wajah orang tuanya.Bayi akan mengamati tangannya sendiri dan matanya bergerak mengikuti arah cahaya.Ia mulai melihat dirinya di cermin. Juga, menggapai benda yang dilihatnya.Di usia ini bayi akan melihat dengan warna sempurna. Ia mulai menyukai beberapa warna tertentu dan menoleh untuk melihat benda.Bayi bisa melihat benda kecil dan bermain cilukba.Ia mulai bisa melihat benda yang bergerak cepat.Bayi bisa menunjuk dan menjawab pertanyaan "Yang mana gambar...?"Ia bisa menunjukkan anggota tubuh ketika ditanya. Juga, bisa fokus pada benda baik yang jauh maupun dekat.Bayi mulai mengetahui nama warna dan bentuk suatu benda.Di usia ini bayi mulai mengetahui alfabet dan bersiap untuk membaca. Ia juga sudah bisa menggunting lho!