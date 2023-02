Seberapa Sering Sebaiknya Pasutri Berhubungan Intim? Ini Jawabannya

Manfaat berhubungan intim

Bagi pasangan suami istri yang baru menikah, mungkin jumlah untuk menghabiskan 'waktu bersama' pasangan bisa dilakukan setiap hari. Tapi bagaimana dengan yang sudah memiliki anak dan menikah bertahun-tahun?Para ahli telah mengungkapkan seberapa sering orang harus berhubungan seks untuk mengoptimalkan kesehatan mereka. DailyMail berbicara dengan empat profesional medis yang mengatakan bahwa pasangan harus melakukan hubungan seks setidaknya sekali atau dua kali seminggu - tetapi mereka menambahkan tidak ada salahnya melakukannya lebih sering (jika memungkinkan).Menurut para ahli, seks memicu lonjakan hormon 'merasa enak', yang meningkatkan suasana hati, mengurangi tingkat stres , dan membuat orang merasa lebih puas dan dekat dengan pasangannya.Seks juga dianggap sebagai olahraga, membuat jantung memompa dan darah mengalir ke seluruh tubuh, yang membantu melawan penyakit kardiovaskular dan memperpanjang hidup manusia.Studi menunjukkan seks juga meningkatkan tidur orang, membantu mereka tertidur lebih cepat dan tidur lebih lama. Seorang terapis seks dan penulis buku terlaris 'She Comes First', Dr Ian Kerner mengatakan, "Saya melihat banyak pasangan yang terjebak dalam rutinitas dan tidak melakukan hubungan seks sesering yang diinginkan oleh salah satu atau keduanya."Meskipun sulit untuk menyebutkan angkanya, ada beberapa penelitian yang menunjukkan pasangan yang berhubungan seks seminggu sekali memiliki tingkat kepositifan hubungan yang lebih tinggi.Menggemakan komentarnya, Dr Peter Kanaris, seorang terapis seks di Long Island di New York, menambahkan, "Frekuensinya dapat bervariasi, tetapi kurang dari sekali seminggu atau sekali setiap minggu, apa yang kita lihat terjadi pada banyak pasangan adalah bahwa mereka berubah menjadi tim manajemen."Saat berhubungan seks, tubuh melepaskan endorfin dan oksitosin, dan hormon perasaan senang ini menciptakan perasaan rileks dan intim, serta membantu mencegah kecemasan dan depresi.After-glow dapat bertahan selama 48 jam, saran penelitian, yang dapat memberi orang pandangan positif tentang kehidupan yang dibutuhkan untuk unggul dalam karier mereka atau mengikuti program diet atau olahraga.Dikatakan oleh Dr Kerner, jika kamu memiliki kehidupan seks yang sehat, itu membuat pasutri merasa lebih vital dan hidup. Pun merasa konstan, karena membantu rasa harga diri dimana berhubungan seks berarti kamu atau pasangan merasa diinginkan, yang merupakan bagian penting dari harga diri kamu.Sejumlah penelitian juga mulai mengaitkan kehidupan seks yang aktif dengan risiko kanker prostat yang lebih rendah, jenis yang paling umum di antara pria yang memengaruhi 13 dari setiap 100 orang dalam hidup mereka.Para ilmuwan tidak menjelaskan penyebabnya tetapi mengatakan ini mungkin karena peningkatan aliran darah ke area genital lebih sering.Berhubungan seks sering dapat meningkatkan tidur karena memicu pelepasan hormon prolaktin yang diperlukan untuk tahap tidur rapid-eye movement (REM). Ada juga pendapat bahwa seks yang lebih sering dapat mengurangi nyeri haid pada wanita.Ini karena orgasme menyebabkan otot berkontraksi dan terlepas, memberikan kelegaan dari perasaan. Endorfin yang dilepaskan juga membantu meningkatkan suasana hati.Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang tetap aktif secara seksual cenderung hidup lebih lama. Ini adalah korelasi, bukan sebab-akibat, tetapi mungkin kita melihat seseorang yang aktif secara seksual lebih lama dan melakukan lebih banyak seks di usia 50-an, 60-an dan seterusnya cenderung lebih terlibat dalam perilaku gaya hidup bermanfaat lainnya yang menuju ke arah itu menjadi sehat dan hidup lebih lama.Lantas, bagaimana memastikan seseorang mendapatkan cukup seks? Para ahli merekomendasikan bahwa merencanakan aktivitas itu layak dilakukan. Ingat, melakukan seks yang baik benar-benar berkontribusi pada kesehatan hubungan seseorang.