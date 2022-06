Penyebab Hepatitis Misteri pada Anak-anak Diidentifikasi, Perlu Penelitian Lebih Lanjut

(Studi menjelaskan jenis cedera hati yang bukan disebabkan oleh virus itu sendiri, "Melainkan respons imun setelah virus menghilang yang mirip dengan fenomena long covid lainnya," jelas Waisbourd-Zinman. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC baru-baru ini menerbitkan analisis yang menemukan, antara Oktober 2021 dan Maret 2022, tidak ada peningkatan hepatitis atau adenovirus dibandingkan tingkat pra-pandemi.Tetapi ini terbatas pada data dari Amerika, di mana WHO sebelumnya mengatakan bahwa negara-negara lain telah mengalami tingkat hepatitis pediatrik yang lebih tinggi dari biasanya dengan penyebab yang tidak diketahui.Para peneliti telah memelajari kemungkinan hubungan antara wabah hepatitis saat ini dan SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan covid-19, serta adenovirus, sekelompok virus yang sangat umum yang menyebabkan gejala seperti pilek dan flu.Menurut CDC, Adenovirus telah diidentifikasi dalam sejumlah kasus hepatitis pediatrik ini, tetapi biasanya tidak menyebabkan hepatitis pada anak-anak yang sehat.Para peneliti di Israel menerbitkan temuan dari sebuah penelitian kecil, yang menunjukkan bahwa infeksi sebelumnya dengan covid-19, dan dampaknya pada sistem kekebalan, dapat berperan dalam wabah tersebut.Penelitian yang berjudul “Manifestasi Hati covid-19 yang Panjang pada Anak” ini diterbitkan dalam Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition minggu lalu.Dalam laman Yahoo!, studi tersebut menggambarkan lima anak di Israel yang pulih dari covid-19 dan kemudian mengalami cedera hati. Itu adalah seri kasus retrospektif, yang berarti melihat kembali data yang ada dari pasien."Pada dasarnya, ini adalah pengamatan yang kami lakukan dalam satu atau dua tahun terakhir, menggambarkan jenis cedera hati yang kemungkinan disebabkan oleh fenomena pasca-covid," papar Dr Orith Waisbourd-Zinman, ahli gastroenterologi anak di Pusat Medis Anak Schneider Israel dan penyelidik utama penelitian ini dalam TODAY.Cedera hati pasca-covid telah didokumentasikan dengan baik di antara orang dewasa, para ilmuwan mencatat dalam penelitian ini, tetapi data dari anak-anak jarang. Kelima pasien, yang berusia antara 3 bulan dan 13 tahun, mengalami cedera hati setelah pulih dari kasus covid-19 ringan atau tanpa gejala.Dua pasien, keduanya bayi, mengalami gagal hati. Mereka semua mengalami peningkatan enzim hati, menunjukkan peradangan atau kerusakan, dan gejala yang paling umum adalah penyakit kuning, sakit perut, mual dan kelemahan.Semua subjek sebelumnya sehat dan dites negatif untuk penyebab biasa cedera hati selama pemeriksaan darah ekstensif, kata Waisbourd-Zinman, yang mendorong para peneliti untuk menguji antibodi terhadap SARS-CoV-2 dan melihat long covid.Studi tersebut menjelaskan jenis cedera hati yang "bukan disebabkan oleh virus itu sendiri, melainkan respons imun setelah virus menghilang yang mirip dengan fenomena long covid lainnya," jelas Waisbourd-Zinman.Ini termasuk kelelahan berkepanjangan, kabut otak, gejala gastrointestinal dan banyak lagi. Para ilmuwan mengemukakan bahwa setelah pulih dari covid-19 , sistem kekebalan mungkin akan bereaksi secara berbeda terhadap infeksi, yang menyebabkan cedera hati.Meskipun adenovirus telah menjadi teori utama, Waisbourd-Zinman mengatakan itu adalah mata rantai yang lemah. Hanya satu pasien dalam penelitian ini yang memiliki tes positif untuk adenovirus."Tetapi ketika kami menodai hati untuk keberadaan adenovirus, hasilnya negatif," tambahnya. Adenovirus juga tidak ditemukan di hati pasien lain dalam penelitian ini.Sindrom peradangan multi-sistem pada anak-anak (MIS-C), suatu kondisi di mana organ dan bagian tubuh lainnya menjadi meradang, juga telah dilaporkan pada anak-anak dengan infeksi covid-19 sebelumnya dan dapat menyebabkan cedera hati.Tetapi pasien dalam penelitian ini tidak memenuhi kriteria diagnostik untuk MIS-C. Tiga dari pasien dalam penelitian ini sembuh dari hepatitis dengan pengobatan yang melibatkan steroid, kecuali dua bayi muda dengan gagal hati, yang membutuhkan transplantasi.Waisbourd-Zinman mengatakan bahwa tidak ada pasien yang divaksinasi covid-19. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebab hepatitis akut adalah baik reaksi kekebalan pasca-infeksi yang mirip dengan MIS-C atau sistem kekebalan yang menjadi tidak teratur setelah infeksi covid-19, mendorong sistem kekebalan ke agen infeksi lain seperti adenovirus.Perlu dicatat bahwa salah satu pasien dalam penelitian ini didiagnosis dengan hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH), sindrom inflamasi sistemik, yang menurut Fawaz dapat membuat anak mengalami reaksi imun yang tidak teratur dan menyebabkan respons inflamasi yang berkepanjangan, bahkan fatal.Para ahli dan penulis penelitian sepakat bahwa lebih banyak data dan penelitian diperlukan untuk sepenuhnya memahami kasus hepatitis pediatrik yang misterius ini dan potensi hubungan dengan covid-19 yang berkepanjangan.