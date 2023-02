Berhubungan Intim Saat Pagi Hari? Ini 7 Manfaatnya bagi Kesehatan

Manfaat seks di pagi hari

1. Meredakan stres

(Seks pasutri di pagi hari juga bisa memberikan energi dan semangat kamu saat jalani aktivitas harian. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

2. Siap menjalani hari

3. Olahraga pagi

4. Meningkatkan mood dan imunitas

5. Terlihat lebih muda

6. Meningkatkan memori

7. Mengurangi resiko penyakit

(TIN)

Bagi pasangan suami istri, berhubungan intim pada malam hari sebelum tidur mungkin menjadi aktivitas yang biasa. Namun, bagaimana bila hubungan intim tersebut dilakukan pada pagi hari, kala salah satu pasangan masih lelap tertidur?Wah, tentu bagi yang belum pernah, hal ini bisa menjadi momen yang luar biasa. Akan menjadi sensasi yang menyenangkan.Ya, seks di pagi hari sebenarnya merupakan salah satu cara terbaik untuk memulai hari kamu dengan segar dan berenergi."Berhubungan seks di pagi hari dapat menyebabkan seseorang melepaskan hormon oksitosin. Dan ini dapat memiliki efek menguntungkan pada ikatan sosial, dan dapat membantu kamu merasa lebih terhubung dengan pasangan," jelas Amy Roskin, MD, dokter kandungan bersertifikat dan kepala petugas medis di perusahaan kesehatan reproduksi dan pengendalian kelahiran online The Pill Club.Nah, melansir dari Times of India, berikut manfaat yang bisa didapat bagi kesehatan bila pasutri bercinta pada pagi hari. Stres menjadi salah satu alasan terbesar mengapa pasangan tidak dapat menikmati hidup mereka sepenuhnya. Dan tindakan menyenangkan seperti seks cenderung mengurangi kadar hormon stres. Kamu akan bahagia dan produktif sepanjang hari. So, mengapa tidak untuk bercinta pada pagi hari?Gairah seksual melepaskan norepinefrin, yang membuat jantung kita terpompa dan darah mengalir ke alat kelamin untuk pembengkakan dan ereksi. Gairahdan klimaks, khususnya dikaitkan dengan pelepasan oksitosin.Nah, aktivitas seks pagi hari, lepasnya oksitosin juga dapat menyatukan kamu dan pasangan, di mana kalian berdua akan menjalani hari yang menyenangkan.Seks di pagi hari hampir dianggap sebagai olahraga. Ini mungkin tidak sama dengan berolahraga di gym, tetapi kamu mendapatkan beberapa tindakan yang sehat untuk tubuh. Menurut penelitian, seks membakar lima kalori per menit, jadi melakukan sesi penuh di pagi hari dapat membakar banyak kalori. Jadi olahraga yang menyenangkan, bukan?Endorfin dilepaskan ke dalam tubuh kita yang berperan besar dalam meningkatkan mood kita di pagi hari. Kamu akan merasa lebih bahagia saat mencapai klimaks. Selain itu, seks juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus.Siapa yang tidak ingin menipu kerutan dan garis penuaan? Seks di pagi hari jelas merupakan jawaban untuk terlihat lebih muda karena melepaskan oksitosin, beta-endorfin, dan hormon lainnya. Menurut sebuah survei, penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang berhubungan seks tiga kali seminggu terlihat jauh lebih muda daripada mereka yang jarang berhubungan seks.Perlu diketahui, berhubungan seks di pagi hari membantu merangsang aktivitas otak dalam produksi hormon seks, sehingga membantu otak tetap terjaga sepanjang hari. Seks di pagi hari, saat tubuh siap memulai hari, akan membantu tubuh memproduksi hormon seks dalam jumlah yang baik yang disebut oksitosin dan dopamin yang meningkatkan rasa kepuasan dan hasrat seksual.Banyak penelitian menunjukkan bahwa berhubungan seks minimal tiga kali seminggu dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke hingga 50 persen dibandingkan dengan orang yang jarang berhubungan seks.Manfaatnya akan meningkat hingga 70 persen bagi mereka yang rutin berhubungan seks di pagi hari. Aktivitas itu juga meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan kemungkinan pembuahan, dan mengurangi risiko kanker prostat.