Kulik Cerita Nucha Bachri & Ario Pratomo Terapkan Self-Care untuk Diri yang Lebih Bahagia di Shopee 12.12 Birthday Sale

Jakarta: Berinvestasi waktu dan memberi perhatian kepada diri sendiri melalui self-care menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup. Menemani pengguna menciptakan momen self-care terbaiknya, Shopee 12.12 Birthday Sale yang masih berlangsung hingga puncaknya di 12 Desember 2023 menghadirkan deretan promo spesial Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, Gebyar Promo Mobil 12RB dan Bonus Akhir Tahun 12M, serta ragam kelengkapan produk yang bisa dinikmati.“Self-care atau merawat diri baik membantu mewujudkan hidup yang lebih sehat, relaks dan bahagia. Penting untuk menerapkannya agar membantu kita menjadi produktif dan mengurangi tekanan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai teman setia para pengguna, Shopee senantiasa berkomitmen untuk dapat membantu menciptakan momen bahagia melalui segudang pengalaman belanja terbaik dan interaktif. Dengan rangkaian inovasi, program dan fitur yang dihadirkan, secara khusus Shopee 12.12 Birthday Sale ini, kami berharap dapat memudahkan pengguna dalam menemukan berbagai kebutuhan perawatan diri terbaiknya. Pada saat bersamaan, tentunya kami turut mendampingi para brand lokal dan UMKM untuk bertumbuh baik dalam segi kapasitas dan jangkauan bisnisnya, hingga mampu menghasilkan berbagai produk lokal berkualitas. Spesialnya, menuju puncak kampanye di 12 Desember 2023 nanti akan hadir gebyar promo dan berbagai kejutan menarik lainnya untuk menemani persiapan akhir tahun pengguna," kata Daniel Minardi selaku Head of Brands Management & Digital Product Shopee Indonesia.Menyikapi makna self-care sebagai suatu konsep yang mencakup serangkaian tindakan untuk merawat dan meningkatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan mental. Dengan mengaplikasikannya, kita berpeluang untuk menciptakan daya resiliensi yang cukup untuk membantu tubuh dan pikiran dalam mengelola tekanan dan stress dalam hidup, serta mampu meningkatkan kualitas hubungan dengan diri sendiri dan orang terdekat.“Kesadaran untuk melakukan rutinitas perawatan diri telah diakui dan diperingati setiap tahunnya oleh komunitas internasional dimana melambangkan bahwa manfaat self-care dapat dirasakan sepanjang hidup, bukan hanya dalam satu hari saja. Self-care sendiri mengacu pada individual, keluarga, dan komunitas yang senantiasa menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dengan atau tanpa dukungan dari tenaga kesehatan. Kita perlu lebih peka terhadap sinyal yang dikirimkan oleh tubuh dan pikiran. Tanpa disadari, diri kita sering memperlihatkan gejala sebagai sinyal yang mengingatkan akan perawatan diri, mulai dari tubuh yang kelelahan, mood dan pikiran mengalami kejenuhan, stres, hingga kecemasan. Hal ini perlu diperhatikan dan dirawat, tujuannya agar daya fokus dan produktivitas kita tetap terjaga, dan tentunya hidup jadi lebih tenang dan bahagia," kata Psikolog Tiara Puspita.Menerapkan rutinitas self-care bukanlah sebuah hal yang sulit dan merepotkan. Selain memprioritaskan kesehatan fisik dan mental diri sendiri, hal ini juga dapat mendukung terciptanya hubungan yang baik dengan orang terdekat termasuk pasangan suami istri.Hal ini juga turut diutarakan oleh pasangan Nucha Bachri & Ario Pratomo selaku Co-Founder Parentalk."Tidak terasa sejak merintis perjalanan bersama Shopee di tahun 2017, sangat berperan besar dalam perjalanan bisnis Cahaya Naturals. Berbagai program dan kampanye Shopee yang kami ikuti sangat membantu dalam perkembangan bisnis kami dan jangkauan masyarakat lebih luas. Setiap kampanye Shopee, antusiasme pengguna terhadap produk Cahaya Naturals meningkat secara signifikan hingga 6x peningkatan transaksi. Pencapaian ini tentunya semakin memotivasi kami dalam menghadirkan produk self-care yang terbaik. Sesuai dengan visi kami, Cahaya Naturals terus menginspirasi masyarakat untuk merawat kulit mereka dengan cinta dari kebaikan alam Indonesia. Sebagai brand lokal, kami harap Cahaya Naturals tidak hanya menjadi pilihan utama bagi mereka yang memperjuangkan kesehatan kulit, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perubahan positif dalam industri kecantikan lokal,” katanya.Sepanjang kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale, Shopee telah merangkai keseruan dan penawaran terbaik khususnya untuk produk kecantikan, fesyen, perlengkapan rumah, elektronik, dan berbagai kategori lainnya. Bertepatan dengan puncak kampanye yang jatuh pada 12 Desember 2023, deretan promo terbesar akhir tahun dan fitur-fitur menarik seperti Shopee Live dan Shopee Video bisa langsung dimaksimalkan pengguna:- Gratis Ongkir Rp0 Sepuasnya, nikmati belanja lebih hemat dengan menggunakan voucher Gratis Ongkir Rp0 Semua Toko yang dapat dimanfaatkan dengan semua metode pembayaran sepanjang 12 Desember 2023.- Gebyar Promo Mobil 12RB, jangan lewatkan, pengguna berkesempatan membeli Mobil seharga 12RB dengan stok terbatas khususnya di waktu Midnight Sale 00.00 WIB dan16.00 WIB saat TV Show 12.12 Birthday Sale puncak kampanye.- Bonus Akhir Tahun 12M, pengguna bisa mendapatkan hadiah dari Shopee sesuai dengan Shopee Member mereka dan juga voucher spesial 12.12. Catat jadwalnya mulai dari 1-12 Desember karena kuota terbatas!- Flash Sale iPhone 14 12RB, pengguna bisa membeli iPhone 14 hanya dengan 12RB di puncak 12 Des khusus pada jam 00:00, 12:00 & 21:00 WIB. Selain itu, pengguna juga bisa mengikuti flash sale smartphone lainnya yang akan dilakukan setiap 15 menit sepanjang 00.00-01.30 WIB.- Tidak hanya promo, kemeriahan TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale bersama JKT48 juga akan hadir memeriahkan puncak kampanye di 12 Desember yang disiarkan langsung di Shopee LIVE, RCTI, MNCTV, GTV, SCTV, Indosiar, Mentari TV, dan RTV pukul 16.00 WIB.Deretan artis Tanah Air ikut memeriahkan TV Show, yakni JKT48, Mahalini, Rizky Febian, hingga Lyodra dengan penampilan spektakuler. Tidak hanya itu, akan hadir Flash Sale Shopee Live 12 Ribu yang akan dipandu langsung oleh Atta Halilintar bersama Aurel Hermansyah, pengguna dapat membeli mulai dari Mobil Toyota All New Agya hingga Mobil Honda WR-V. Beragam hadiah juga akan membanjiri pengguna Shopee di malam puncak melalui Goyang Shopee seperti Yamaha Mio M-3, Motor Yamaha X-Ride, Motor Yamaha Fazzio Lux, emas 10 gram, dan lainnya.Kolaborasi spesial sepanjang kampanye 12.12 bersama mitra brand lokal dan UMKM juga turut menghadirkan ragam pilihan produk untuk perawatan kulit khususnya self-care yang berkualitas dengan berbagai promo menarik dan menguntungkan.Seperti halnya Cahaya Naturals, yakni brand lokal untuk perawatan kulit milik Amadeus Pribowo yang telah diperkenalkan sejak tahun 2016. Berawal dari tekad yang kuat, Amadeus memulai perjalanan Cahaya Naturals dengan latar belakang masalah kesehatan kulit sensitif yang dialaminya. Cahaya Naturals tidak hanya sekadar sebuah brand, melainkan sebuah cermin komitmen untuk memberikan solusi melalui produk yang aman dan alami bagi masalah kulit di Indonesia. Sebagai brand lokal, kami harap tidak hanya menjadi pilihan utama bagi mereka yang memperjuangkan kesehatan kulit, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perubahan positif dalam industri kecantikan lokal," ucap Founder Cahaya Naturals Amadeus Pribowo.Pada 12.12 Birthday Sale kali ini, Cahaya Naturals menyiapkan rangkaian promosi dan diskon, di antaranya harga heboh Rp12 ribu saja untuk produk best seller, hingga e-wallet eksklusif, dan bundle produk menarik. Ada juga hadiah khusus berupa Travel Package yang cocok menemani aktivitas liburan keluarga akhir tahun.Simak kejutan lainnya dan informasi lebih lanjut mengenai 12.12 Birthday Sale melalui laman https://shopee.co.id/12-12-promo-puncak Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay.