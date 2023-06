Temani Anak Libur Sekolah, Ini Tampilan Koleksi Ninjago dengan Karakter Baru

(LEGO NINJAGO. Foto: Dok. The LEGO Group)

(yyy)

Setelah 12 tahun hadir dan memperkenalkan berbagai cerita, karakter penjahat, dan permasalahan antar karakter yang disampaikan melalui 16 musim serial TV dan 215 episode, film, film pendek, video dan aplikasi gim. Serta, lebih dari 200 set LEGO, merchandise, kolaborasi pakaian dengan berbagai merk ternama, minifigure emas, wahana LEGOLAND, dan lain sebagainya kini LEGO NINJAGO siap melangkah ke level selanjutnya.Memperkenalkan karakter ninja baru, Sora dan Arin, serta karakter Baby Dragon Riyu, generasi LEGO NINJAGO baru ini berkumpul untuk menunjukkan potensi mereka. Juga, untuk menemukan para ninja-ninja legendaris yang hilang di dunia LEGO NINJAGO yang baru.Nigel Kong, Kepala Produk LEGO Ninjago mengungkapkan The LEGO Group menghadirkan dunia gabungan terbaru dari LEGO® NINJAGO® dengan karakter, produk, dan acara TV animasi baru yang dibuat dengan Unreal Engine dari Epic Games."Kami ingin menciptakan dunia LEGO NINJAGO baru dengan karakter dan elemen menarik yang mengundang penggemar baru, namun tetap setia pada ciri khas LEGO NINJAGO yang ikonik. Selain menyambut kembali para ninja yang sudah dikenal, kami juga sangat antusias untuk memperkenalkan karakter baru ninja dan naga yang fantastik. Hal ini merupakan hasil dari penelitian yang kami lakukan dengan anak-anak pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa mereka sangat ingin karakter naga menjadi pusat perhatian dalam cerita baru ini," tutur Nigel.Karakter baru tersebut adalah Arin, Sora, dan Baby Dragon Riyu. Mereka akan bergabung dengan Zane dan Jay untuk bertarung melawan Lord Ras, Empress Beatrix, dan Imperium Guard dalam 71796 Elemental Dragon vs. The Empress Mech.Untuk membantu master Lloyd dan Arin melompat ke dalam sepasang mech suit yang mengagumkan atau gabungkan mech suit untuk membuat satu mech suit tempur yang besar dalam 71794 Lloyd and Arin's Ninja Team Mechs.Sementara, bagi yang menyukai set yang besar dan rumit, 71799 LEGO® NINJAGO® City Markets adalah set yang sangat detail dengan 6.163 kepingan! Rasakan warna, kegembiraan, dan semangat Kota NINJAGO® dengan set bangunan terbesar NINJAGO yang terdiri dari 4 lantai yang meliputi: Kereta gantung, toko roti, perahu, apartemen, lift, food court di puncak gedung, dan masih banyak lagi.Selain itu, Rohan Mathur menambahkan untuk memperkenalkan dunia gabungan terbaru dari LEGO® NINJAGO® dengan karakter, produk, dan acara TV telah diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2023. Para ninja-ninja cilik juga diundang untuk menampilkan kebolehan mereka di LEGO® NINJAGO® Academy dalam hari yang penuh aksi dengan tantangan LEGO NINJAGO di Bintaro Xchange Mall mulai 9 Juni hingga 9 Juli dan DeliPark Mall Medan mulai 10 Juni hingga 2 Juli 2023."Kami sangat senang dapat memperkenalkan era baru LEGO NINJAGO yang menghadirkan misteri dan petualangan baru bagi anak-anak untuk membenamkan diri. The LEGO Group berharap dapat menyatukan para pahlawan kecil untuk mengeluarkan potensi penuh mereka di dunia LEGO NINJAGO terbaru bersama dengan set dan karakternya," pungkas Marketing Director LEGO Asia Tenggara tersebut.