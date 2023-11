NIFTY CORE, Layanan Tes NIPT Paling Akurat untuk Deteksi Jenis Kelamin dan Risiko Kelainan Janin

(Bekerja sama dengan dokter spesialis kandungan dalam mengedukasi dan menyediakan akses ke layanan NIPT. Foto: Dok. Istimewa)

Seperti diketahui, rutinitas skirining (pemeriksaan) kehamilan di awal trimester sangat penting dilakukan guna memastikan kesehatan ibu dan si calon buah hati. Umumnya, skrining yang dilakukan berfokus pada berat badan ibu, berat dan irama detak jantung janin, serta kecukupan air ketuban.Namun bukan cuma itu, kini orang tua juga disarankan untuk melakukan tes NIPT sejak awal kehamilan untuk mengetahui jenis kelamin dan risiko kelainan pada janin seperti down syndrome.Pasalnya, menurut data Riskesdas, prevalensi down syndrome di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dengan hadirnya inovasi tes NIPT (Non-invasive Prenatal Testing) di Indonesia, ibu hamil dapat mengetahui kesehatan genetik janin secara akurat, menyeluruh, dan lebih dini.Oleh karena itu, para calon orang tua pun dapat lebih mempersiapkan diri selama masa kehamilan hingga proses kelahiran sang buah hati. Prosesnya pun sangat aman dan mudah, hanya dengan mengambil sampel darah ibu seperti tes darah lainnya. Tidak ada risiko sama sekali bagi ibu dan calon buah hati.Untuk menunjang kebutuhan tersebut, Bumame meluncurkan tes NIFTY CORE untuk menambah kelengkapan dalam rangkaian produk skrining kehamilan NIPT by NIFTY. Dibandingkan dengan NIFTY PLUS, NIFTY PRO, dan NIFTY TWINS yang sudah dirilis lebih dahulu pada awal tahun, NIFTY CORE menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan akurasi dan kapabilitas yang sama dengan NIFTY terdahulu.Tes NIPT NIFTY CORE dapat mendeteksi jenis kelamin serta risiko janin terkena Down syndrome, Patau syndrome, dan Edward syndrome dengan akurasi lebih dari 99 persen.James Wihardja, CEO Bumame, mengatakan NIFTY CORE merupakan langkah transformatif dalam menyediakan akses ke layanan skrining kehamilan kelas dunia dengan harga yang terjangkau untuk semua ibu hamil di Indonesia. Dalam jangka panjang, Bumame berharap NIFTY menjadi tes di dalam program tanggungan asuransi, seperti yang sudah diterapkan di Hong Kong, Inggris, Swedia, Belgia, dan Jerman."Seperti tes NIFTY lainnya, NIFTY CORE diproses secara mandiri di laboratorium TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kemitraan strategis antara Bumame dengan PT Naleya Genomik Indonesia, anak usaha dari BGI Genomics, organisasi penelitian genomik terbesar di dunia, semakin diperkuat dengan pengadaan pelatihan dan transfer pengetahuan yang konsisten untuk meningkatkan kompetensi analis laboratorium dan kemajuan riset genetik di Indonesia," jelas James.Menurut James, NIFTY sendiri merupakan tes NIPT nomor satu paling banyak diambil di seluruh dunia, dengan jumlah lebih dari 12,54 juta tes telah dilakukan di 2000 fasilitas kesehatan di 52 negara. Selain menawarkan harga yang terjangkau, NIFTY CORE merupakan tes NIPT dengan durasi proses tercepat di Indonesia.Sama seperti tes NIFTY lainnya, NIFTY CORE juga ditanggung asuransi hingga 800 juta rupiah untuk tes diagnostik lanjutan. Semua layanan NIFTY juga sudah dilengkapi dengan layanan gratis Home Care untuk memberikan kenyamanan yang optimal bagi ibu hamil melakukan pengambilan sampel tes."Bumame berkomitmen untuk terus memberikan layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan mudah diakses untuk berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan diluncurkannya NIFTY CORE, Bumame berharap dapat membantu lebih banyak lagi para calon orang tua untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kondisi janin mereka, sehingga dapat mengambil keputusan terbaik untuk kesehatan diri mereka sendiri dan sang calon buah hati," tutup James.