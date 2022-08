Cara Stimulasi Perkembangan Motorik dan Kognitif Anak di Periode Winning Window

(Dr. Margareta dan Saskhya dalam acara virtual Nutriclub 'The Winners League. Foto: Dok. Nutrilon)

Dulu, terdapat pandangan yang mengasumsikan bahwa kemampuan motorik dan kognitif berkembang secara terpisah. Akan tetapi, semakin banyaknya penelitian di masa modern ini yang justru menunjukkan bahwa perkembangan kognitif dan motorik anak-anak terkait erat.Dr. Margareta Komalasari, SpA menuturkan perkembangan motorik dan kognitif berjalan searah. Ketika si Kecil belajar gerakan motorik, perkembangan kognitif juga dimulai. Bahkan, bila anak mengalami keterlambatan atau defisit dalam keterampilan motorik kasarnya, maka hal ini dapat berdampak pada perkembangan kognitifnya.Perlu diketahui, kemampuan kognitif adalah keterampilan berbasis otak yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Struktur kognitif yang ada pada seorang anak sangat cepat, seperti: mereka akan lebih cepat menangkap dan mengingat sesuatu yang nyata baginya.Sementara, keterampilan motorik adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh, seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki, dan jemari. Gerakan-gerakan tersebut belum terlalu terlihat ketika bayi baru lahir, namun secara perlahan akan mulai terbentuk seiring tumbuh kembangnya."Oleh karena itu, intervensi sejak dini untuk memperbaiki efek gangguan motorik pada area pertumbuhan lainnya seperti pembelajaran atau perkembangan sosial anak," saran dr. Margareta dalam acara virtual 'Nutrilon Royal Optimalkan Periode Winning Window Sebagai Bekal Menang Bagi Si Kecil', Selasa (9/8).Lebih lanjut, dr. Margareta menambahkan, salah satu bentuk intervensi yang penting untuk dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang Si Kecil saat berada dalam periode The Winning Window adalah melalui intervensi nutrisi."Sistem imun anak belum berkembang sampai anak berusia 8 tahun, di sinilah yang disebut dengan Winning Window Period. Anak yang sistem imun tubuhnya baik, kemampuan motorik dan kognitifnya pasti akan lebih baik dari anak yang sering sakit-sakitan. Penelitian menunjukkan bahwa daya tahan tubuh yang baik dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan motorik halus 26 persen lebih baik dan memiliki nilai kognitif 3 poin lebih tinggi," jelas dr. Margaretta.Selain intervensi nutrisi, untuk membantu Si Kecil mengembangkan keterampilan motorik dan kognitifnya secara lebih optimal hingga usia 8 tahun, juga diperlukan intervensi stimulasi.Saskhya Aulia Prima, M.Psi., selaku Psikolog Anak & Keluarga sekaligus Co-founder Tiga Generasi mengungkapkan untuk membesarkan anak yang berjiwa pemenang, Mama juga perlu untuk memiliki pola pikir sebagai The Winning Mom (Mama Pemenang), yaitu sosok Mama yang tergerak untuk terus belajar dan menerapkan pendekatan parenting yang berkembang seiring waktu dan berorientasi masa depan."Agar anak dapat memiliki jiwa pemenang yang percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan, sebagai The Winning Mom, kita perlu melakukan stimulasi sejak dini terutama mengoptimalkan periode sensitif yaitu usia 0-8 tahun dengan memberikan stimulasi yang tepat," ujar Saskhya.Sementara, Velan Sormin selaku Brand Manager Nutrilon Royal mengatakan percaya bahwa winners are made dan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang yang dicintai, Nutrilon Royal mengajak para Moms di Indonesia untuk mengoptimalkan periode The Winning Window ini dengan cara memberikan Bekal Untuk Menang bagi Si Kecil.Sebagai wujud nyata dukungan Nutrilon Royal terhadap para Moms, kami pun menghadirkan susu pertumbuhan yang diperkaya dengan FOS:GOS yang telah teruji klinis dapat membantu meningkatkan imunitas serta Omega 3, Omega 6, dan DHA yang baik untuk perkembangan kognitif Si Kecil."Selain itu, Nutrilon Royal juga menghadirkan Winning Parenting Platform melalui website Nutriclub.co.id berisi berbagai informasi yang tervalidasi para ahli serta layanan non-stop 24 jam/7 hari penuh dari para Nutriclub Expert Advisors serta Best in Class Loyalty Program yang akan menemani perjalanan para Winning Moms dalam mempersiapkan Si Kecil menjadi Winning Children. Kami harap melalui semua inovasi ini, kami bisa menjadi bagian dari perjalanan para Moms di Indonesia dalam membesarkan Winning Children - yaitu anak-anak dengan jiwa pemenang yang siap menghadapi masa depan," tutup Velan Sormin.