5 Buah Ini Bisa Meningkatkan Stamina Seksual dan Gairah Seks, Pasutri Harus Coba

Bagi pasangan suami istri, ketika berhubungan dengan seksualitas, sering kali mengacu pada bagaimana membuat sesi bercinta jadi lebih lama dan memuaskan.Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sexual Medicine melaporkan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan pasutri untuk berhubungan intim berkisar antara 3 hingga 13 menit.Penelitian lain mengungkapkan bahwa kebanyakan wanita menginginkan "waktu seksi" berlangsung antara 15 dan 25 menit. Bukan selama berjam-jam seperti yang mungkin dipikirkan sebagian orang.Dan percaya atau tidak, ada beberapa makanan yang berpotensi membantu meningkatkan stamina di ranjang, serta gairah seks Dalam hal stamina seksual, vitamin dan nutrisi yang terkait dengan kesehatan mental, gairah, dan aliran darah yang lebih baik akan membantu. Dan dari sekian banyak makanan tersebut, berikut buah-buahan yang bisa membuat hubungan seksual pasutri menjadi lebih baik.Merupakan salah satu sumber alami L-citrulline terkaya, asam amino non-esensial yang diubah tubuh menjadi L-arginine. Dan L-arginine-lah yang dapat membantu membuat ereksi para pria. Melansir Eat This, Not That! L-arginine merangsang produksi oksida nitrat, yang meningkatkan aliran darah ke penis, memperkuat ereksi.Tidak hanya menjauhkan dari dokte, mengonsumsi apel sehari juga dapat membantu memperpanjang stamina seksual. Itu semua berkat tingkat quercetin apel yang tinggi, flavonoid antioksidan yang telah ditemukan berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh.Dan karena tubuh mengalami banyak perubahan fisik yang sama selama berhubungan seks seperti saat berolahraga, seperti peningkatan detak jantung, peningkatan metabolisme, pembakaran kalori, dan kontraksi otot, maka bisa menyamakan daya tahan dengan memperpanjang waktu di tempat tidur.Buah tropis ini penuh dengan karbohidrat sederhana yang memberi energi untuk membantu terus berjalan kala berhubungan intim. Pisang juga penuh dengan potasium, yang merupakan mineral pelepas otot yang dapat membantu mengurangi kram dan kejang otot yang akan menghambat waktu seksi kamu.Plus, American Heart Association mengatakan bahwa potasium dapat membantu menurunkan tekanan darah, yang dapat meningkatkan kinerja seksual dengan memastikan aliran darah yang tepat ke bagian tubuh tertentu, termasuk alat kelamin.Sebuah studi yang diterbitkan dalam International Journal of Impotence Research menemukan bahwa jus delima yang kaya akan antioksidan yang mendukung aliran darah dapat membantu memperbaiki disfungsi ereksi.Meskipun penelitian ini didanai oleh POM Wonderful, penelitian pada hewan juga menunjukkan bahwa obat mujarab meningkatkan respon ereksi jangka panjang, jadi pasti patut dicoba.Kecemasan bisa meningkatkan tingkat stres yang menurunkan libido dan mungkin menghalangi sesi seks yang lebih lama. Solusinya? Nikmati beberapa buah alpukat. Tidak hanya kaya akan vitamin B pereda stres, tetapi juga merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal, yang telah terbukti membantu aliran darah ke seluruh tubuh — termasuk penis.