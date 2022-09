Bumil Sering Sembelit? Begini Cara Mengatasinya

(Rutin mengonsumsi sayur dan buah merupakan cara efektif mencegah sembelit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Memasuki trimester kedua masa kehamilan, setidaknya tiga dari empat ibu hamil kerap mengalami sembelit. Hal ini disebabkan karena kadar progesteron yang tinggi. Meski tergolong normal, namun sembelit bisa menyebabkan wasir dan membuat Bumil merasa tidak nyaman tentunya.Menurut dr. Rabin, profesor kebidanan dan ginekologi klinis dan kesehatan wanita di Albert Einstein College, hormon yang muncul saat kehamilan menyebabkan otot-otot di dinding usus rileks sehingga tidak membuat kontraksi yang diperlukan untuk membantu berbagai hal."Selain itu, penyebab lain pun seperti anemia atau kekurangan zat besi bisa menjadi salah satu alasan sembelit. Biasanya sembelit akan muncul pada bulan kedua atau ketiga pada kehamilan," tutur dr. Rabin.Seperti diketahui, kehamilan sendiri meningkatkan risiko pembengkakan pembuluh darah pada sekitar rektum. "Jika saat sembelit kamu berusaha untuk mengeluarkan tinja, hati-hati karena itu bisa memperburuk wasir," tambah Shari Brasner, MD, seorang asisten profesor kebidanan dan ginekologi di Mount Sinai School of Medicine, New York.Nah, untuk mencegah sembelit, Bumil bisa melakukan beberapa cara seperti yang dikutip dari buku kehamilan konsumen American Congress of Obstetricians and Gynecologist (ACOG), “Your Pregnancy and Childbirth Month to Month”, berikut ini:1. Perbanyak minum, terutama air putih dan jus buah.2. Konsumsi makanan berserat tinggi, seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan roti gandum. Pastikan, Bumil mengonsumsinya sekitar 25 gram per hari.3. Berjalan atau melakukan olahraga ringan yang aman setiap hari.