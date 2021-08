Seperti Gita Savitri, Survei Sebut 1 dari 4 Pasangan Memutuskan Childfree

(SUR)

Jakarta: YouTuber dan penulis Gita Savitri menjadi sorotan setelah memutuskan tidak mau punya anak atau childfree. Keputusan Gita dan suaminya, Paul Andre, ini memancing kritik warganet Namun, keputusan untuk childfree bukan lagi hal baru. Di luar negeri, memiliki anak bukan lagi tujuan utama berkeluarga.Sebuah survei terhadap 1.000 orang dewasa di Michigan, Amerika Serikat (AS), menemukan bahwa seperempat dari peserta memilih tidak memiliki anak. Dan, rata-rata, tingkat kepuasan hidup mereka tidak berbeda dengan orang tua atau orang yang berencana memiliki anak.Salah satu penulis studi Jennifer Watling Neal menyatakan temuan ini mengejutkan. Pasalnya, kebanyakan warga negara di sana berpikir kebahagiaan muncul ketika memiliki anak.Tapi, profesor di Michigan State University itu menekankan pentingnya membedakan antara orang yang tidak ingin memiliki anak (childfree) dan mereka yang menginginkan anak tetapi tidak memilikinya (childless)."Jika orang menjalani kehidupan yang konsisten dengan apa yang mereka inginkan, mereka cenderung lebih puas," kata Watling Neal dikutip dari US News & World Report, Senin, 16 Agustus 2021.Baca: YouTuber Gita Savitri Memutuskan Childfree, Ini Alasan Orang Tua Memilih Tak Punya Anak Ngetren Status orang yang memilih childfree pun mengejutkan. Watling Neal menyebutkan bahwa 27 persen dari peserta tidak memiliki dan tidak berencana memiliki anak, biologis atau diadopsi.Kemudian, setengah dari para peserta yang memilih childfree masih lajang dengan 35 persen di antaranya sedang menjalin hubungan asmara. Namun, temuan hanya dari satu negara bagian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS One dinilai Watling Neal tidak bisa mencerminkan pandangan secara keseluruhan di AS.