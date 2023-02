Kapan Sebaiknya Anak Kucing Lepas Susu dari Induk?

((ki-ka) Vet Pillar Head of Royal Canin Indonesia Andrian Donny Bustaman dan SEA Regulatory Affairs Lead of Royal Canin Novi Wulandari dalam acara media group interview di kantor Royal Canin Indonesia. Foto: Dok. Istimewa)

Induk kucing yang baru saja melahirkan anak, tentunya memiliki masa waktu menyapih. Tidak sedikit orang yang bertanya, kapan anak kucing lepas susu dari induknya?Induk kucing biasanya diketahui memiliki delapan puting yang seluruhnya menghasilkan susu. Induk kucing akan berbaring di samping anak kucing agar dapat menjangkau dengan mudah.Anak kucing yang baru lahir hingga berusia 1 minggu, biasanya akan menyusu setiap 2-3 jam sekali. Saat anak kucing berusia 2-3 minggu, mereka akan menyusu kepada induknya setiap 4-6 jam sekali.Menurut SEA Regulatory Affairs Lead of Royal Canin Novi Wulandari, masa menyapih induk kucing adalah hingga anak kucing berusia tiga bulan. Setelah itu, anak kucing bisa makan makanan khusus kucing, baik basah (wet food) maupun kering (dry food)."Tiga bulan sudah lepas sapih. Kalau ada kitten yang lepas susu satu bulan, tandanya induknya kurang nutrisi," kata Novi saat ditemui di Jakarta, Selasa, 21 Febuari 2023 dalam acara diskusi kampanye Royal Canin 'Vet is Our Hero' yang mengusung tema “Promoting Quality of Life”.Induk yang kurang nutrisi biasanya diakibatkan dari makanan yang dikonsumsi. Maka dari itu, sebagai pemilik hewan peliharaan, memerhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh kucing yang dimiliki.Ternyata, anak kucing pun harus diajari bagaimana proses berpindahnya dari mengonsumsi susu induk ke makanan khusus kucing oleh pemiliknya. Apalagi, anak kucing juga seperti balita, memiliki gigi yang tumbuh.Karena gigi yang tumbuh, anak kucing bisa terasa gatal dan suka menggigit, termasuk menggigit puting induk kucing . Hal tersebut yang menjadi alasan utama induk kucing tidak mau menyapih anakan mereka lagi."Anak kucing itu sama kaya anak manusia, giginya tumbuh. Jadi, induknya yang malas ini yang ini yang butuh kepedulian dari owner untuk menyediakan makanan dan minuman," lanjut Novi.Bagi para pemilik hewan peliharan kucing, disarankan untuk menyediakan makanan secara terpisah antara induk dan anakan kucing. Selain itu, perlu untuk menjaga kebersihan tempat makan dan minum, karena kucing tidak nyaman untuk menggunakan wadah kotor.