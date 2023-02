Royal Canin Gaungkan Promoting Quality of Life dalam Kampanye 'Vet is Our Hero'

(Tema “Promoting Quality of Life” dari Royal Canin punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan. Foto: Dok. Istimewa)

Tujuan menciptakan dunia yang lebih baik bagi hewan peliharaan

(Makanan anabul yang tepat memberikan kesehatan bagi hewan kesayangan kita. Video: Dok. Instagram Royal Canin Indonesia/@royalcaninid)

(Selama empat tahun program kampanye "Vet is Our Hero" dari Royal Canin membuahkan hasil. Indikatornya yaitu masyarakat pet owners Indonesia yang datang ke dokter hewan di tahun 2019 sebanyak 22 persen, meningkat di 2022 menjadi 30 persen. Foto: Dok. Istimewa)

Promoting Quality of Life

Kembali pada masa awal pandemi covid-19 , tahun 2020 khususnya sejak bulan Maret covid-19 masuk ke Indonesia, masa-masa awal serba melakukan apa pun di rumah sedikit banyak menimbulkan kebosanan.Tren hobi tanaman, dunia medis lewat telemedisin, sampai 'menebus' jemu dengan memelihara binatang peliharaan jadi salah satu kegiatan yang booming. Ya, nyatanya dalam laman Deutsche Welle disebutkan bahwa tren permintaan hewan peliharaan rumah tangga meningkat, khususnya data tersebut diambil dari negara Jepang.Dinukil dari laporan Asosiasi Makanan Hewan Peliharaan Jepang, ada sekitar 20 juta kucing dan anjing peliharaan yang tercatat di seluruh Jepang, dan ada sekitar 60.000 hewan peliharaan tambahan di tahun 2020.Chris Dunn, seorang eksekutif dari perusahaan makanan Pet Planet cabang Jepang mengatakan kepada DW, permintaan hewan peliharaan telah melonjak sejak pemerintah di Tokyo mengumumkan keadaan darurat covid-19 pertama pada April 2020."Telah terjadi peningkatan penjualan pada tahun lalu, dan hal ini kemungkinan besar karena dipicu lebih banyak orang yang membeli anjing dan kucing. Mereka bersedia mengeluarkan uang untuk memberi makanan terbaik yang tersedia," beber Dunn. Ia juga menambahkan bahwa penjualan telah meningkat "bahkan lebih baik" dalam satu tahun terakhir.Brand asal Prancis ini memiliki prinsip meningkatkan nutrisi hewan dan pengetahuan bagi pemilik serta profesional (dokter hewan). Pemegang merek Royal Canin yang merupakan divisi dari Mars Petcare dan merupakan spesialis di bidang nutrisi kesehatan bagi kucing dan anjing di level global kali ini menggaungkan kampanye "Vet is Our Hero" yang mengusung tema “Promoting Quality of Life”.Vet is Our Hero menjadi upaya dan komitmen dari Royal Canin di Indonesia sejak tahun 2019 yang menjadikan lingkungan yang ramah bagi hewan peliharaan.Tema “Promoting Quality of Life” punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekosistem bagi hewan peliharaan.Hal ini secara garis besar disebutkan oleh President Director of Royal Canin Indonesia Ridarrahim Nirwandar, bahwa memiliki hewan peliharaan diharapkan dapat memiliki angka harapan hidup yang panjang dengan kesehatannya.Bertempat di Pondok Indah Office Tower tiga, lantai delapan, (Selasa, 21/2/2023) para jurnalis mendapatkan informasi mengenai kampanye ini, sekaligus mengadakan tanya jawab seputar hewan peliharaan kucing atau ajing serta dampak dari pemberian nutrisi dan kesehatan anabul tersebut."Oleh sebab itu kita di Royal Canin selalu menganggap kita sebuah perusahaan observasi. Karena kita selalu mengobservasi melihat masalah apa yang terjadi pada hewan kesayangan, anjing dan kucing lebih tepatnya dan bagaimana kita bisa mengatasi itu supaya memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka," buka Ridarrahim Nirwandar sambil flash back sejarah terbentuknya perusahaan yang telah berdiri selama 55 tahun ini.Hal ini pun ia tegaskan dengan salah satunya pembuatan makanan khusus kucing Persia dari Royal Canin di tahun 1999. Ridarrahim menyebut bahwa Royal Canin mengadakan survei khusus mengenai kebiasaan makan yang sering tumpah.Faktanya ditemui bahwa lidah kucing Persia ini unik dengan rahangnya. Ditemukan bahwa kebiasaan makan kucing Persia adalah dari atas ke bawah. Hal ini menginspirasi Royal Canin untuk membuat makanan khusus agar mempermudah kucing Persia dan nutrisinya tetap terpenuhi.Vet Pillar Head of Royal Canin Indonesia Andrian Donny Bustaman menambahkan bahwa misi Royal Canin bukan hanya semata ekonomi, melainkan juga memiliki misi sustainability."(Sustainability) Diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kemudian kita bisa membuat lebih banyak anjing kucing di Indonesia, di seluruh dunia terutama di Indonesia menjadi lebih sehat," kata Andrian.Caranya ungkap Andrian yaitu dengan menggandeng semua stakeholder dalam ekosistem kesehatah hewan, baik pet shop, perusahaan manufaktur yang lain dan farmasi (obat-obatan) hewan, klinik dan praktisi dokter hewan.Andrian menambahkan kembali ke sejarah berdirinya Royal Canin yang didirikan oleh dokter hewan, makanya dokter hewan bagi brand asal Selatan Prancis ini menempati tempat yang istimewa sesuai dengan kampanyenya."Kita menyadari betul bahwa kita perlu bekerja sama dengan dokter hewan, karena pengetahuan, keahlian mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pet owners itu yang bisa kita bekerja sama, supaya bisa mewujudkan cita-cita tadi, anjing kucing yang lebih sehat buat pet owners di Indonesia," terang Andrian.Andrian mengingatkan mengenai lingkaran komprehensif yaitu membawa hewan kesayangan ke dokter hewan bukan hanya saat hewan sakit merupakan salah satu langkah dari tema “Promoting Quality of Life” beriringan dengan awareness para pet lovers/onwers.Selain itu memberikan nutrisi melalui makanan yang berkualitas. Serta aktivitas sehat bersama dengan pet ownersnya. Dan pada akhirnya membangun kesehatan hewan, anjing dan kucing terutama di Indonesia, menjadi lebih sehat, dan hidup lebih lama."Salah satu komitmennya adalah perbaikan mengenai kualitas layanan kesehatan karena enggak bisa dipungkiri, keahlian dan pegetahuan dokter hewan juga berpengaruh. Sama seperti manusia kadang-kadang kita juga pilih dokter ya kan, karena dianggap dokter ini lebih berpengalaman dan lebih punya keahlian tertentu. Jadi kita berbicara tentang Indonesia sekarang. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas kemampuan dokter hewan di seluruh Indonesia," terang Andrian.Dan perjalanan program kampanye "Vet is Our Hero" setelah empat tahun ini membuahkan hasil yaitu salah satu indikatornya adalah meningkatkan jumlah masyarakat pet owners Indonesia yang datang ke dokter hewan dari yang sebelumnya 22 persen di tahun 2019, di 2022 menaik menjadi 30 persen."Pekerjaannya masih jauh karena kita bicara tentang one health di Indonesia, masih ada penyakit-penyakit yang transmissible/saling menularkan antara manusia ke kucing atau pun ke anjing. Dan kalau melihat angka 70 persen pet owners belum datang ke dokter hewan, maka risikonya buat kehidupan manusia dan kemudian anjing kucingnya menjadi lebih besar. Kalau misalnya anjing kucingnya sehat, manusianya juga sehat. Dan hal yang paling pentingnya adalah, kalau misalnya mereka sehat, anjing kucingnya bisa hidup lebih lama," pungkas Andrian.