Kotoran Kucing Memiliki Bau Tidak Enak? Ini Penyebabnya!

(Novi Wulandari selaku SEA Regulatory Affairs Lead of Royal Canin mengatakan pakan yang baik adalah pakan yang sesuai dengan makanan khas kucing, bukan makanan yang biasa dikonsumsi manusia. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Pernah menemukan kotoran kucing di sembarang tempat dan bau tidak sedap? Atau kucing kamu pernah mengalaminya? Ternyata, ada penyebabnya!Bau tak sedap dari kotoran kucing memang bisa mengganggu indra penciuman kita. Apalagi, jika di sekitar rumah kamu banyak kucing liar. Hal itu membuat kurang nyaman tentunya.Ternyata, alasannya adalah kotoran yang keluar merupakan hasil dari apa yang kucing makan. Hal ini diungkap oleh Novi Wulandari selaku SEA Regulatory Affairs Lead of Royal Canin “Bau kotoran kucing sangat bau, karena makanannya yang tidak dijaga," kata Novi dalam diskusi kampanye Royal Canin 'Vet is Our Hero' yang mengusung tema “Promoting Quality of Life”, Selasa, 21 Februari 2023."Misalnya, pada kucing liar, tentu saja, kehidupan mereka yang sulit, membuat mereka makan apapun yang bisa dikonsumsi. Jadi, kotorannya pun sangat tak sedap,” lanjut Novi.Pemberian pakan pada kucing sangat memengaruhi bau feses yang keluar. Jika memberikan kucing makanan nasi bercampur ikan, kotoran yang keluar akan lebih beraroma bau busuk.“Kita perhatikan, kalau kucing yang sering diberikan makanan nasi dan ikan, bau kotorannya sangat busuk. Itu karena dia tidak mencerna nutrisi dari nasinya. Jadi, terbuang lewat kotoran,” jelas Novi.Sementara itu, kucing-kucing yang memakan makanan khusus kucing, memiliki bau yang tidak begitu busuk. Biasanya makanan tersebut berasal dari pabrik, baik makanan basah (wet food) atau kering (dry food).“Sementara, bagi hewan yang diberikan penganan khusus kucing, bau kotorannya enggak terlalu busuk atau menyengat. Itu berarti, semua nutrisi dari makanannya terserap dengan baik ke dalam tubuhnya. Jadi, tidak terbuang," jelasnya lebih lanjut.Selain itu, ternyata memberikan makanan yang tidak tepat juga bisa memperpendek usia kucing. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Royal Canin Indonesia, di mana kucing yang diberi makan nasi bercampur ikan, tidak mencapai usia kehidupan di angka 10 tahun.Maka dari itu, sebagai yang memiliki kucing , perlu tahu bagaimana memenuhi nutrisi si kucing secara baik. Bukan semata-mata untuk kucing gemuk, tetapi demi kesehatan si hewan.Pakan yang baik adalah pakan yang sesuai dengan makanan khas kucing, bukan makanan yang biasa dikonsumsi manusia, seperti nasi bercampur ikan dan diairkan agar lembek.Itulah alasan mengapa kotoran kucing berbau busuk dan kucing harus diberikan makanan yang sesuai. Karena demi pemenuhan nutrisi untuk kesehatan si kucing.