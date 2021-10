adidas Resmi Membuka ‘Brand Core Store’, Toko Terbesar di Indonesia

(adidas Brand Core Store resmi dibuka pada Jumat, 15 Oktober 2021. Foto: Dok. adidas)

(yyy)

Sebagai salah satu pemimpin pasar di industri ritel, adidas memperkuat posisi dengan membuka toko adidas 'Brand Core Store' yang berlokasi di West Mall-Grand Indonesia di Jakarta. Bersama salah satu mitra strategisnya PT Navya Retail Indonesia, toko adidas terbesar di Indonesia ini mengusung konsep Stadium 2.1.Terinspirasi dari stadion olahraga yang mampu menampung berbagai macam olahraga, toko ini memiliki luas 867 meter persegi dan total luas lokasi penjualan sebesar 678 meter persegi.Selain itu, di toko adidas Grand Indonesia ini, pelanggan bisa menemukan berbagai produk olahraga performa tinggi. Mulai dari training hingga pakaian olahraga, lari, sepak bola, dan basket.Tak hanya memiliki koleksi sport performance, dan sport style dengan lini original, toko ini juga memiliki koleksi anak-anak yang lengkap. Selain itu, juga terdapat area printing corner tempat pelanggan dapat mempersonalisasi koleksi pakaian adidas mereka.Melalui ‘Brand Core Store’ yang baru ini, adidas ingin memanfaatkan tagline-nya, “Through sports we have the power to change life,” untuk mendorong penduduk Indonesia memulai perjalanan olahraga demi menjaga kesehatan. Terutama di masa yang penuh tantangan ini ketika kita semua harus selalu menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat.Benjamin Handradjasa, Presiden Direktur adidas Indonesia mengatakan adidas melihat pertumbuhan yang sangat positif di industri ritel. Selain fokus pada penjualan produk, adidas juga fokus untuk memberikan pengalaman berbelanja yang unik kepada para pelanggan."Kami berharap dengan konsep Stadium 2.1, gerai adidas terbesar di Indonesia ini akan memberikan pengalaman berbelanja yang tidak hanya mendorong mereka untuk berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat. Tetapi juga membantu mereka menemukan lebih banyak tentang siapa mereka melalui produk adidas,” pungkas Benjamin.