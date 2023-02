Brand Fashion dan Kecantikan Korea Masih Jadi Kategori Kunci di e-commerce Ini

(yyy)

Kepopuleran idol dan artis Korea melalui musik, serial TV, dan film, ikut memengaruhi tren fashion di dalam negeri. Brand yang kerap digunakan oleh para idola pun menjadi incaran penggemar Korean Trend untuk mencari tahu brand apa saja yang digunakan oleh idola mereka.Sepanjang tahun 2022, kategori fashion di e-commerce iStyle.id mengalami pertumbuhan hampir 200 persen dibanding tahun sebelumnya dengan brand exclusive Marhen J yang telah membuka enam toko offline-nya di kota-kota besar di Indonesia. Termasuk merek tas Joseph & Stacey yang mulai aktif diperkenalkan iStyle.id kepada penggemar fashion sejak akhir 2022 lalu."Tahun 2022 kami mulai aktif membangun channel-channel distribusi melalui offline store dan pop-up booth yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan dengan membawa brand Marhen J dan Joseph and Stacey. Di awal 2023 pun kami telah menyiapkan pop up booth untuk memperkenalkan brand exclusive terbaru kami, RIETI, produk kacamata Korea yang menjadi andalan para selebriti Korea, seperti Seo Yea-ji, Hwang In-youp, dan Suga serta V dari BTS," ujar Steven Calvin Victory, Chief Executive Officer iStyle.id.Seperti diketahui, Tahun 2023 Indonesia dan Korea Selatan memperingati 50 tahun hubungan diplomatik yang turut diwarnai dengan tingginya animo masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan dan tren yang dibawa oleh negara ginseng tersebut. Hal ini dapat dilihat dari minat terhadap tren Korea, mulai dari musik, film, kuliner, fashion hingga kecantikan."Gelombang budaya Korea memang sedang sangat digemari di banyak negara, termasuk Indonesia. Tidak heran, jika penjualan produk dengan nuansa Korea jadi salah satu pendorong meningkatnya transaksi di platform e-commerce. Hal ini juga bisa menjadi celah bagi pelaku usaha seperti iStyle.id untuk bisa menghasilkan produk yang menggabungkan tren Korea dan lokal," tutur ujar Budi Primawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).Melihat tingginya permintaan terhadap tren yang berhubungan dengan kebudayaan Korea, iStyle.id dengan campaign #iStylePastiKorea semakin meneguhkan posisinya sebagai destinasi belanja produk beauty, fashion, dan lifestyle Korea yang optimis untuk melakukan ekspansi bisnis di tahun 2023. Tak sekedar melalui layanan berbelanja melalui aplikasi dan website, di tahun ini iStyle.id banyak melakukan project dan aktivitas, seperti membuka beberapa offline store hingga berkolaborasi dengan beberapa partner strategis."Kami menyaksikan antusiasme yang luar biasa terhadap tren Korea, sehingga melalui iStyle.idkami ingin melayani permintaan konsumen dengan menyediakan lebih banyak produk Korea berkualitas dan dijamin keasliannya. Ini merupakan komitmen kami di 2023 untuk menjadi lebih baik setelah di tahun 2022 jumlah user yang mengunduh aplikasi iStyle.id mencapai lebih dari 208.000," tutup Steven.