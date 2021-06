Para Remaja Ikut Pencarian Bakat Virtual di Masa Pandemi

Diskusi ajang pencarian bakat virutal bagi para remaja (Ist)

Jakarta: Dampak pandemi Covid-19 membuat ditutupnya sekolah dan dibatalkannya berbagai aktivitas penting. Banyak remaja kehilangan beberapa momen dalam kehidupan mereka, seperti interaksi dengan teman.



Adaptasi terhadap perubahan gaya hidup, kebiasaan dan protokol kesehatan yang ketat dalam bersosialisasi bagi para remaja menjadi tantangan yang harus disikapi secara positif. Kondisi inilah yang menjadi perhatian PT Yupi Indo Jelly Gum.



Mereka mengadakan ajang pencarian bakat yang bertajuk Yupi's Got Talent. Tujuannya memberikan kesempatan bagi remaja Indonesia yang memiliki talenta positif dalam bidang seni seperti menyanyi, menari, story telling, gymnastic dan bermain musik.



Seleksi peserta digelar secara nasional dengan pendaftara mulai 15 Maret-17 Mei 2021. Tercatat total lebih dari 1.500 remaja berusia 12-19 tahun dari seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi secara aktif.



Grand Final Yupi’s Got Talent sebagai puncak acara akan digelar 16 Juni 2021 melalui platform digital Youtube, Zoom dan media sosial lainnya, dengan mengundang para juri yang kompeten di bidangnya. Seperti Rangga Moela (Artis Penyanyi), Fay Nabila (Dancer) serta Psikolog Yasinta Indriati.



Para peserta berbakat ini akan diberikan total hadiah berupa tabungan untuk pendidikan sebesar ratusan juta rupiah, serta piala, medali dan sertifikat.



"Kami percaya sangat penting adanya wadah untuk para remaja dalam menyalurkan rasa percaya diri dan sikap optimisme mereka dalam menyikapi hal-hal yang ada di sekitar mereka terutama di masa pandemi ini," kata Direktur Sales & Marketing PT. Yupi Indo Jelly Gum Juliwati Husman.



"Memahami bagaimana dampak positif jika bisa berbagi kebahagiaan lewat talenta yang mereka miliki kepada orang lain, dan lewat ajang Yupi’s Got Talent 2021 ini mereka juga dapat berkompetisi secara positif untuk lebih berprestasi," lanjutnya.



Ajang ini sekaligus menunjukkan komitmen berkelanjutan setelah memiliki sertifikat Halal MUI, serta proses pembuatannya juga telah sesuai dengan Good Manufacturing Practice (GMP). Berharap dapat terus menyuarakan semangat positif dan ceria di kalangan penikmat permen gummy.



"Selama 25 tahun Yupi selalu berkomitmen untuk memberikan keceriaan bagi para penikmatnya sekaligus menyebarkan hal-hal positif di lingkungan di mana mereka berada," tutup Juliwati.

(ACF)