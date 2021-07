PrudentialXSuperM Ajak Masyarakat Nge-dance untuk Bangkitkan Semangat di Tengah Pandemi

(P rudential Satukan dan Bangkitkan Semangat Masyarakat Melalui PrudentialXSuperM We DO Virtual Concert & Jumpa Fan. Foto: Dok. Prudential)

(yyy)

Di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang mengkhawatirkan saat ini penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Untuk menjaga keduanya, kita wajib mengonsumsi makanan seimbang, menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, dan meningkatkan mood untuk membuat suasana hati tetap bahagia.Sejalan dengan hal itu, Prudential Indonesia mengadakan kampanye ‘We DO Well Together’ berkolaborasi bersama K-pop super grup SuperM. Kampanye tersebut bertujuan menginspirasi masyarakat untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh baik fisik dan mental.Terbukti, dance dapat menjadi pilihan aktivitas terapeutik sederhana karena menghasilkan hormon endorfin yang berperan penting untuk meningkatkan imunitas.Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia, menjelaskan lebih dari proteksi, Prudential juga berkomitmen memotivasi masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat dan sejahtera. Menyusul kesuksesan gelaran bersepeda PRURide Indonesia serta PRUActive Walk and Run, Prudential Indonesia melengkapi upaya ini dengan pendekatan baru melalui musik dan dance.Prudential senantiasa menyuarakan semangat “We DO” yang penuh optimisme dan aksi yang positif, termasuk di masa yang penuh tantangan seperti sekarang. Prudential juga mewujudkannya melalui aplikasi all-in-one Pulse by Prudential.Ditenagai oleh teknologi AI, layanan kesehatan holistik ini menghadirkan sejumlah fitur unggulan, mulai dari "Konten Kesehatan Saya" yang memberikan informasi terkini seputar kebugaran, hingga kesempatan terhubung dalam komunitas yang memiliki kegemaran sama, salah satunya seperti komunitas Dance for Wellness.Dengan kesehatan dan semangat yang terjaga, kelak mereka dapat menggapai tujuan hidup yang diinginkan. Keseriusan mendampingi masyarakat tersebut juga dipertegas dengan berjalannya kampanye “We DO Well Together” sejak awal 2021 ini.Sebagai langkah pertama, Prudential dan SuperM merilis single baru dan music video “We DO” secara serentak di seluruh pasar Prudential di Asia pada 9 April lalu. Selanjutnya, Prudential akan secara eksklusif menggelar PrudentialXSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet” pada Sabtu, 7 Agustus 2021.