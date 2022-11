Upaya ACC Persiapkan Mahasiswa Memasuki Dunia Kerja

(Kerjasama ACC dan Unsrat. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Perusahaan pembiayaan pertama Astra, Astra Credit Companies (ACC), ikut mendukung proses pengembangan dunia pendidikan. Salah satu dukungan yang diberikan oleh ACC adalah dengan bekerja sama dengan universitas-universitas dalam hal pengembangan dan persiapan mahasiswa memasuki dunia kerja.Hal ini dilakukan oleh ACC dan Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado dengan melakukan penandatanganan kerja sama Pendidikan pada tanggal 22 November 2022. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Chief Human Capital ACC Matilda Esther dan PLT Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung Msc.Matilda Esther mengatakan bahwa ACC dan Unsrat akan bekerja sama dalam beberapa program di antaranya adalah Program Magang ACC dan ACC On The Go. "UNSRAT merupakan salah satu universitas terbaik di Sulawesi Utara dan juga sangat berperan dalam mencetak lulusan-lulusan unggul yang akan terjun ke dunia kerja. ACC sebagai perusahaan pembiayaan ingin mendukung UNSRAT dengan memberikan program pengembangan bagi mahasiswa," ujar Esther di sela acara penandatanganan.Sementara, Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung Msc. Menyambut baik kerja sama dengan ACC ini. "UNSRAT terus berupaya mencetak talenta-talenta terbaik yang siap memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik kerja sama dengan ACC sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia. Kerja sama ini juga terkait kegiatan kemahasiswaan yang dipimpin oleh Wakil Dekan 3 Dr. Ivonne S. Saerang, MM.," jelas Grevo.Program Magang ACC pun telah terintegrasi dengan Program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga diharapkan dapat mencetak profesional muda yang unggul dan siap kerja melalui pengalaman bekerja secara langsung di kantor ACC. Nantinya mahasiswa UNSRAT akan mendapatkan program magang dengan bekerja di kantor ACC Manado.Selain Program Magang ACC, ada juga Program ACC On The Go yang mengakomodir kebutuhan mahasiswa UNSRAT yang sudah lulus dan sedang mencari kerja. ACC akan membantu Unsrat dengan mengadakan sesi rekrutmen di UNSRAT untuk para mahasiswa. Lewat kegiatan ini mahasiswa UNSRAT akan mendapatkan sesi seminar atau webinar mengenai pengetahuan seputar dunia kerja dan juga persiapan memasuki dunia kerja."Terdapat juga sesi sharing session dari alumni UNSRAT yang telah sukses bekerja di ACC. Mahasiswa UNSRAT juga akan mendapatkan prioritas untuk menjalani proses rekrutmen karyawan dengan proses yang lebih cepat pada saat event berlangsung yaitu dari tanggal 22 – 23 November 2023," tutup Esther.