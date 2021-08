Unilever Kembali Gaungkan 'Setiap U Beri Kebaikan' untuk Indonesia Lebih Baik

(Ira Noviarti, Adisti Bramanti, M. Bijaksana Junerosano, dan dan Nicky Clara dalam acara virtual press conference Kampanye “Every U Does Good” Sinergikan Kekuatan Purpose dari Perusahaan, Brand, dan Individu Menuju Indonesia yang Lebih Baik. Foto: Dok. Unilever)

(Salah satu bentuk kampanye dari Lifebuoy adalah edukasi cuci tangan ke sejumlah murid di Sekolah Dasar. Foto: Dok. Unilever)

PT Unilever Indonesia, Tbk. kembali meluncurkan kampanye “Every U Does Good” (Setiap U Beri Kebaikan) untuk mengajak konsumen berbuat kebaikan melalui cara yang sederhana, yaitu dengan memilih produk atau brand yang mampu memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat.Bertepatan dengan minggu perayaan kemerdekaan Indonesia, kampanye ini juga menggelar program “Every U Does Good Heroes” untuk menemukan sosok-sosok muda yang mampu mewujudkan purpose dan kontribusi mereka menuju Indonesia yang lebih baik.Ira Noviarti, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia, Tbk. menyampaikan, “‘The Unilever Compass’ menempatkan purpose atau tujuan mulia sebagai ‘jantung’ dari segala yang kami lakukan, baik sebagaikaryawan, brand, maupun perusahaan."Kami percaya bahwa bisnis seharusnya mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia. Hal ini tertuang dalam tiga pilar kebaikan yang selalu kami ke depankan, yaitu: Membangun planet yang lebih lestari, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif," jelas Ira dalam virtual press conference Kampanye “Every U Does Good” Sinergikan Kekuatan Purpose dari Perusahaan, Brand, dan Individu Menuju Indonesia yang Lebih Baik, Rabu, 18 Agustus 2021.Ketiga fokus tersebut menjadi landasan kuat bagi Unilever Indonesia untuk terus memberikan dampak kebaikan pada lingkungan dan masyarakat. Tekad ini salah satunya dimanifestasikan melalui purpose yang dimiliki sejumlah brand Unilever Indonesia, yang kini berperan semakin kuat sebagai pendorong kebaikan.Sebanyak 16 brand Unilever Indonesia yang sangat dekat dengan keseharian konsumen ikut terlibat di dalam kampanye ini, yaitu Rexona, Sariwangi, Sunsilk, Pepsodent, Sunlight, Rinso, Clear, Lifebuoy, Vaseline, Wall’s, Bango, Glow & Lovely, Love Beauty Planet, Buavita, Royco, dan Dove Hair. Masing-masingnya memiliki purpose yang beragam sesuai dengan tiga pilar kebaikan Unilever.Semangat kampanye ini sangat sejalan dengan kebutuhan konsumen, terutama generasi milenial. Riset menunjukkan kini mereka semakin kritis terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, serta aktif mencari brand atau Perusahaan yang dapat membantu mereka merealisasikan harapan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, sehat, sejahtera, adil dan inklusif.