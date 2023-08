Umami Festival 2023: Ajinomoto Gandeng Cooking Enthusiast Memasak dengan Konsep Bijak Garam

(Keseruan cooking class peserta dalam merayakan Hari Jadi Ajinomoto yang ke-54. Foto: Dok. Istimewa)

(Di dua lokasi ABC Cooking Studio, Umami Festival 2023 berjalan meriah. Foto: Dok. Istimewa)

(Masak tempe jadi lebih bervariasi. Foto: Dok. Instagram Dapur Umami/@dapurumami.id)

Untuk merayakan Hari Jadinya yang ke-54, Ajinomoto mengadakan acara “Umami Festival” 2023, bekerja sama dengan ABC Cooking Studio, sebuah jaringan kelas memasak internasional yang memiliki member atau anggota masyarakat urban Jabodetabek yang merupakan cooking enthusiast Acara dilaksanakan di dua kesempatan yaitu 20 dan 26 Juli, di dua lokasi ABC Cooking Studio yaitu PIK Avenue di Jakarta Utara dan Senayan City di Jakarta Selatan.Ajinomoto mengundang Executive Chef Fukoro Dining Jakarta, Hideki Fujiwara yang membagikan langsung cara memasak menu Tori Jiru, menu otentik Jepang yang menggunakan bahan pangan sumber rasa umami seperti kombu dashi, ayam, jamur, miso, dan MSG Ajinomoto.“Melalui event kali ini, kami ingin memberikan pengalaman langsung bagaimana memasak dengan konsep Bijak Garam kepada para members dari ABC Cooking Studio," ungkap Grant Senjaya, Head of Corporate Communications Dept PT Ajinomoto Indonesia."Berbeda dengan kegiatan edukasi yang biasa kami lakukan, kami harapkan dengan pengalaman praktik langsung ini, bisa membantu para masyarakat urban yang sibuk, bisa tetap menjaga kesehatan mereka melalui asupan gizi seimbang yang lezat, sambil menurunkan asupan garamnya dengan memasak menu praktis," tambah Grant Senjaya."Harapan kami, apa yang dibagikan oleh Ajinomoto Health Provider hari ini, bisa bermanfaat bagi peserta yang hadir dan mereka kemudian bisa membagikannya juga kepada orang-orang di sekitar mereka sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa menghindari risiko hipertensi,” tambah Grant.Hadir sebagai narasumber, Sakinah – Nutrition and Education, Corporate Communications Dept PT Ajinomoto Indonesia, membagikan sensory test session dan konsep Bijak Garam.“Teman-teman, selama ini ada empat rasa dasar yang sudah lebih familier kita ketahui, yakni manis, asin, pahit, asam. Nah, yang terakhir ditemukan rasa dasar ke lima yang adalah umami atau gurih, ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jepang yaitu Dr. Kikunae Ikeda. Dalam sensory test session kali ini, teman-teman dapat merasakan umami yang muncul dominan di akhir (after taste) ketika mencicipi tomat cherry, dan rasa umami yang muncul di awal (instant taste) melalui keju,” ucap Sakinah.“Kami juga saat ini sedang menggiatkan kampanye Bijak Garam, yang erat juga kaitannya dengan sumber rasa umami. Garam jika dikonsumsi berlebihan dapat memunculkan berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, stroke, gagal jantung, diabetes, dan lain lain. Menurut WHO, anjuran konsumsi aman harian garam adalah kurang dari 5 gram per orang," katanya."Nah, kampanye Bijak Garam dari Ajinomoto mengajak keluarga Indonesia untuk hidup lebih sehat dengan mengurangi asupan atau penggunaan garam dalam mengolah makanan, namun tetap bisa memperoleh cita rasa yang tinggi, dengan cara menambahkan sedikit MSG sebagai sumber rasa umami,” lanjutnya.“Umami memiliki peran sangat penting dalam masakan, karena bisa menambahkan rasa gurih yang membuat makanan memiliki rasa yang kaya (rich taste). Memanfaatkan umami, konsep Bijak Garam dari Ajinomoto sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan,” tukas Chef Hideki saat ditemui untuk wawancara.“Ada banyak benefit yang didapatkan oleh seluruh cooking enthusiast yang hadir pada dua event ini. Selain mendapatkan info asupan gizi seimbang yang bermanfaat, teman-teman cooking enthusiast juga kami perkenalkan dengan Dapur Umami.Dalam ajang Ajinomoto merayakan Hari Jadi ke-54 pada bulan Juli 2023-yang merupakan bagian dari perusahaan global Ajinomoto Co. Inc. (AJICO) yang bermarkas di Tokyo Jepang, Ajinomoto mentransformasi seluruh karyawannya menjadi Health Provider. Para Ajinomoto Health Provider inilah yang kemudian akan terlibat aktif di masyarakat Indonesia, salah satunya dengan inisiatif Bijak Garam.Selain itu, hadir sejak tahun 2011, platform digital Dapur Umami juga punya tujuan untuk mempermudah konsumen dalam menemukan berbagai hal terkait inspirasi kesehatan, yaitu referensi menu, tips memasak, dan informasi nilai gizi. Intip berbagai resep masak praktis dari Dapur Umami.