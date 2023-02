Pentingnya Kesehatan Holistik Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan

(Booth Beyondly. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Kesehatan holistik adalah gaya hidup yang penting untuk mendukung perempuan hidup lebih sehat dan bahagia. Ini merupakan jawaban bagi perempuan yang dalam kesehariannya menjalankan peran ganda atau multi-role. Pasalnya, berbagai studi menunjukan bahwa perempuan yang menjalankan peran ganda memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami stres karena tekanan dan tanggung jawab yang besar.Menurut 2022 Health Care Insights Study oleh CVS Health, perempuan sering kali tidakmengutamakan tujuan kesehatan atau kebutuhan kesehatan mereka. Studi tersebut jugamenunjukkan bahwa kesehatan sulit dipertahankan tanpa adanya support system yang baik.Maka dari itu, perempuan harus secara teliti dan cermat dalam mencari dukungan untukmenjalani gaya hidup yang lebih baik, salah satunya dengan menerapkan kesehatan holistik. Dengan menerapkan holistic wellness, perempuan dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, seimbang secara menyeluruh dari berbagai aspek mulai dari kesehatan fisik, mental dan sosial.Alfia Wardah selaku Vice President of Business Innovation & Development ParagonCorpmengatakan kesehatan holistik adalah sehat secara menyeluruh, artinya dapat menjagakeseimbangan tubuh, pikiran, emosi, dan energi dalam diri. "Sebagai contoh, saat kesehatanemosional kita terganggu dengan stres maka akan memberikan dampak kepada kesehatanfisik. Ada banyak cara untuk melakukan pendekatan kesehatan holistik, salah satunya adalahmencari dukungan yang tepat, melalui produk, komunitas, dan lain sebagainya," tuturnya.Beyondly bagian dari ParagonCorp, memberikan dukungan penuh bagi setiap perempuan untuk dapat berkembang dengan menerapkan gaya hidup sehat dengan pendekatan kesehatan holistik."Beyondly hadir untuk membantu perempuan mencapai hidup yang lebih sehat melalui produk-produk yang mendukung healthy inside, healthy outside, dan healthy in mind. Selain itu, Beyondly juga mendukung financial wellness mereka dengan menjadi wadah berbisnis yang ideal, dengan skema dan persyaratan yang mudah, tidak memakan waktu, serta menyediakan produk berkualitas dan halal," jelas Alfia.Lebih lanjut, sebagai upaya untuk mendukung kesehatan holistik, Beyondly memiliki 28 produk dari tiga kategori yaitu Beyondly Fitclair Collagen Drink untuk healthy inside, Beyondly Collagen Skincare untuk healthy outside dan Beyondly Essential Oil untuk mendukung Healthy in Mind.Dr Apryani Asril, Dipl.CIBTAC, praktisi kesehatan (estetik), menambahkan berdasarkan hasilstudi, kolagen pada tubuh manusia berkurang 1 sampai 1,5 persen ketika memasuki usia 20-an. Saat produksi kolagen berkurang, tanda-tanda penuaan seperti kulit yang mengendur, keriput, serta permasalahan sendi mulai bermunculan. "Karena itu, penting untuk menjaga kebutuhan kolagen dengan mengonsumsinya langsung atau melalui produk perawatan kulit," tutupnya.