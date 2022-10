Peduli Lingkungan, Kini Sampah Produk Kosmetik Bisa Jadi Kursi dan Rak Buku

(Emina mendonasikan buku di Taman Bacaan Perigi, Depok, Jawa Barat. Foto: Dok. Istimewa)

Sejak akhir tahun 2021, Emina telah menghadirkan berbagai inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dan sustainability melalui program #EminaGotYourBack yang mengajak remaja Indonesia untuk memulai langkah kecil dengan berdonasi buku dan mengumpulkan sampah produk kosmetik yang bisa didaur ulang.Bekerja sama dengan Guardian, Emina menyediakan beauty dust bin yang tersedia di sekitar 42 gerai Guardian di Indonesia dimana masyarakat dapat meletakkan sampah kemasan produk kosmetik mereka ke dalam Emina beauty dust bin. Selain itu, merek kosmetik lokal ini juga berkolaborasi dengan Lyfe With Less dalam program #PakaiSampaiHabis untuk mengajak masyarakat mengumpulkan sampah produk kosmetik Emina mereka dan melakukan edukasi kepada remaja baik secara offline (program goes to school) dan online (event daring, livestream social media).Lebih lanjut, sampah kemasan yang sudah terkumpul kemudian di daur ulang menjadi barang berguna. Bekerja sama dengan Trashsmith, 90 kg sampah kemasan produk kosmetik yang terkumpul diolah menjadi rak buku dan kursi untuk didonasikan kepada berbagai Taman Bacaan daerah di Indonesia Timur seperti Kupang dan Kabupaten Malaka melalui Indorelawan."Kami percaya bahwa langkah kecil jika dilakukan bersama secara konsisten akan memberikan dampak besar yang positif. Menjadi beauty bestie seluruh remaja Indonesia, Emina selalu ingin memberikan yang terbaik tidak hanya untuk mereka tetapi juga untuk lingkungan. Berkolaborasi dengan berbagai pihak strategis, kami terus memperluas jangkauan program supaya semakin banyak masyarakat terutama remaja Indonesia yang merasakan manfaatnya," tutur Clarissa A. Gunawan, Teens & Emerging Brand Group Head Emina.Selain berinovasi melalui program CSR, Emina juga mengedepankan inovasi dalam produknya. Tahun lalu, Emina telah meluncurkan Emina Naturapal sebagai langkah awal menuju keberlanjutan melalui inovasi ingredients dan kemasan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan alam. Produk ini dikemas dengan mengedepankan nilai sustainability karena kemasannya menggunakan 10 persen less plastic, 100 persen recyclable, water-based ink, soy ink, dan FSC Paper yang merupakan sustainable-sourced paper."Seiring dengan program keberlanjutan yang terus kami lakukan, Emina akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui kegiatan-kegiatan berkelanjutan #EminaGotYourBack. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terutama remaja Indonesia terhadap lingkungan," tutup Clarissa.