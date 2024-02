50 Tokoh Inspiratif 'Mejeng' di Hall of Fame Oppal dan 8Infini

(TIN)

Memasuki awal tahun 2024, Oppal Multi-platform Media dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis bersama 8Infini sebagai official partner untuk Digital Out-of-Home (DOOH). Kolaborasi ini menjadi perwujudan nyata dari komitmen untuk menyajikan energi positif dan inspiratif kepada masyarakat Indonesia, melalui tayangan 50 tokoh inspiratif di Robotic Videotron Mandarin Oriental.Dalam proyek ini, Oppal Multi-platform Media dan 8Infini bersama-sama mempersembahkan inspiring figures yang telah menginspirasi berbagai lapisan masyarakat. Tokoh-tokoh ini mencakup aktor, musisi, CEO, supermodel, aktivis sosial, content creator, pejuang lingkungan, atlet, pembawa acara, hingga siswa berprestasi.Beberapa nama inspiring figures yang ditampilkan antara lain Rossa, Titi DJ, Andi Rianto, Dian Sastro, Maudy Ayunda, Sherina Munaf, Iqbaal Ramadhan, Lyodra, Tulus, Jerome Polin hingga Pandawara Group."Kami sangat gembira dapat bekerja sama dengan 8Infini sebagai Official DOOH Partner dalam project Oppal Hall of Fame ini. Tujuan utama kami adalah untuk memberikan inspirasi dan menyebarkan energi positif kepada masyarakat Indonesia, melalui karya-karya inspiratif para tokoh yang telah mencapai prestasi luar biasa di bidang masing-masing," ujar Firman, CEO Oppal Multi-platform Media.Robotic Videotron Mandarin Oriental menjadi panggung utama bagi tokoh-tokoh inspiratif ini selama 30 hari penuh, dan telah meraih total 9 juta views secara offline dan online selama penayangannya. Ini menunjukkan antusiasme besar dari masyarakat yang terinspirasi oleh kisah-kisah keberhasilan dan kontribusi positif para tokoh tersebut.Sementara, Rhomedal Aquino, Communication Director dari 8Infini mengungkapkan, "8Infini dengan bangga berkolaborasi dengan Oppal Multi-platform Media untuk menghadirkan pengalaman DOOH yang memukau. Kami yakin bahwa penyajian visual ini bukan hanya sekadar tontonan, tetapi juga akan meninggalkan kesan mendalam, menghidupkan semangat positif dan memberi inspirasi untuk masyarakat Indonesia.""Kerjasama ini bukan hanya menciptakan perpaduan sinergis antara teknologi dan kreativitas, tetapi juga menjadi wujud kontribusi positif bagi masyarakat. Kolaborasi Oppal Multi-platform Media dan 8Infini telah berhasil menciptakan ruang digital yang menginspirasi dan menghubungkan orang-orang melalui kisah-kisah positif," tutup Firman.