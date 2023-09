Chitato Lite-Aburi Seaweed 'Jebak' Warga Jakarta dalam Pertempuran Lewat Videotron Interaktif

(yyy)

Terinspirasi dari terus meningkatnya popularitas kuliner Jepang di Indonesia, PT Indofood Fortuna Makmur (IFM) meluncurkan Chitato Lite – Aburi Seaweed dengan varian rumput laut panggang.Kehadiran Chitato Lite – Aburi Seaweed ditandai dengan ide-ide marketing yang unik, menarik dan kreatif seperti hadirnya video digital bertema Jepang dan videotron interaktif pertama di Indonesia.Head of Marketing Snack Food IFM, Harry Susanto Wibowo mengatakan yang paling menarik dari rangkaian campaign peluncuran produk ini adalah kehadiran video digital dan penayangan videotron.Video digital bertema Jepang yang mengangkat dua tokoh utama, Lite-Man dan Monster Kentang ini bercerita tentang kehadiran tokoh Lite-Man yang datang menyerang dan mengeluarkan kekuatan super, mengubah kentang menjadi kentang tipis dari Chitato Lite – Aburi Seaweed. Video ini telah ditayangkan di channel YouTube Chitato Lite @ItsChitatoLite dan mendapatkan respons yang cukup positif dari audiens dan pencinta Chitato," ujar Harry.Tak hanya itu, Chitato juga akan menayangkan videotron interaktif di dua lokasi premium di Jakarta, yakni Sarinah Thamrin dan Djakarta Theater mulai 22 September 2023. Videotron yang tayang di dua lokasi berseberangan tersebut mengusung cerita yang sama dan berkesinambungan yang menghadirkan kesan tokoh dalam videotron satu berinteraksi dengan tokoh yang ada dalam videotron lain.Penayangan videotron interaktif ini seolah akan membuat warga Jakarta yang melintas Jalan Sarinah Thamrin terjebak dalam pertempuran antara Monster Kentang dan Lite-Man."Videotron menjadi salah satu media yang kami gunakan dalam campaign Chitato Lite – Aburi Seaweed karena mempunyai kekuatan visual sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Terlebih ketika videotron diletakkan di daerah yang cukup ramai dan banyak dilalui kendaraan. Jenis videotron interaktif ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Kami berharap strategi ini dapat menarik perhatian dan menghibur masyarakat yang menyaksikan," jelasErwin Susanto, Potato Chips Category Brand Manager IFM.Kehadiran videotron interaktif di tengah lokasi yang terkenal selalu padat dan sibuk 24/7 diharapkan dapat menjadi bentuk hiburan baru bagi warga Jakarta dan pastinya melahirkan rasa penasaran untuk mencicipi varian baru Chitato Lite – Aburi Seaweed."Untuk memenuhi rasa penasaran pencinta Chitato terhadap orisinalitas rasa Jepang dari Chitato Lite – Aburi Seaweed, tokoh Lite-Man dan Monster Kentang menjadi bagian dari acara peluncuran produk di area Anjungan Sarinah MH Thamrin Jakarta pada tanggal 22 September 2023 yang dimeriahkan juga dengan kehadiran JRocks. Chitato Lite juga akan menyapa langsung konsumen pada car free day MH Thamrin Jakarta, 24 September 2023 dengan membagikan Chitato Lite – Aburi Seaweed," pungkas Harry.