Ladies, tentu kamu ingin tampil cantik saat hari Raya Idulfitri kan! Sudahkah kamu punya ide make up untuk lebaran nanti? Nah, kalau belum kamu bisa menyontek idenya dari 5 beauty influencer ini.Untuk kamu yang ingin tampil simple dan fresh, kamu bisa meniru gaya make up dari Sabrina Chairunisa, Fauzia Hanum atau Ajeng Putri. Sementara, jika ingin terlihat lebih glamor dan bold, kamu bisa mengikuti tutorial make up dari Tasya Farasya atau Christina Janes. Gimana tertarik mencoba? Berikut pilihannya!