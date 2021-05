Manfaat Mentimun dalam Mengatasi Sunburn

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Sunburn merupakan keluhan pada kulit yang pernah dialami oleh sebagian besar orang. Kondisi ini bisa saja terjadi ketika kamu tertidur saat berjemur di pantai, enggan memakai tabir surya, atau sesederhana tidak melakukan re-apply saat menggunakan tabir surya untuk kulit.



Menurut Medical News Today, sunburn terjadi akibat paparan sinar ultraviolet (UV) yang berlebihan dari matahari. Sehingga menyebabkan kulit bengkak, teriritasi, dan nyeri mulai dari yang ringan hingga yang parah. Sunburn juga dapat menyebabkan lepuh yang menyakitkan.



Sayangnya tidak ada obat untuk sunburn, hanya pencegahan dan manajemen gejala. Biasanya, perawatan over the counter (OTC), seperti pereda nyeri dan krim hidrokortison direkomendasikan untuk meredakan ketidaknyamanan akibat sunburn.



Menurut Good Housekeeping, ada juga beberapa pengobatan alami yang bisa membantu menenangkan kulit yang meradang, seperti lidah buaya, kentang, oatmeal, dan mentimun. Dokter kulit dan psikiater, Amy Wechsler, memberi tahu bahwa mentimun dapat digunakan untuk membantu menenangkan kulit yang terbakar matahari, dan sayuran ini juga menawarkan beberapa manfaat lain untuk kulit.

Mentimun untuk meredakan sunburn

Menurut Dr Wechsler, mentimun mengandung vitamin C dan asam caffeic, bahan yang memerangi kulit yang meradang atau teriritasi, serta kalium, sulfat, dan vitamin A, yang membantu meredakan luka bakar akibat sinar matahari.



Dr. Wechsler juga menyarankan untuk menempatkan irisan mentimun tipis di area yang mengalami sunburn selama 15 menit dan kemudian mengoleskan pelembap. Menurutnya, bahan antioksidan dalam mentimun memiliki manfaat melembapkan dan anti-penuaan untuk kulit, alasan yang bagus menggunakannya untuk meredakan sengatan matahari.



Laurisa Truemper, pelatih kesehatan holistik dan ahli kulit, mengatakan kepada Well + Good, bahwa dia merekomendasikan untuk mencampurkan mentimun untuk mendapatkan 'konsistensi yang halus' dan mengoleskannya secara bebas ke area wajah dan tubuh yang terbakar matahari.



Truemper juga menyarankan untuk meletakkan irisan mentimun di atas mata untuk membantu meringankan area halus pada kelopak mata. Meskipun penggunaan mentimun disarankan untuk membantu meredakan gejala kulit terbakar yang tidak nyaman, cara terbaik untuk melindungi kulit adalah dengan mencegahnya.



Menggunakan SPF yang tepat, memakai topi bertepi lebar dan kacamata hitam, serta tetap berada di tempat teduh, adalah cara terbaik untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari.

