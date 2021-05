Pinkflash Kosmetik untuk Kulit Sensitif

(Kosmetik Pinkflash cocok untuk kamu yang tinggal did aerah tropis. Foto: Dok. Pinkflash)

(Lipstik dan lig gloss Pinkflash mengandung bahan-bahan alami yang sudah dijamin BPOM. Foto: Dok. Pinkflash)

Beauty Lovers, untuk kamu yang memiliki kulit sensitif sekarang enggak perlu lagi bingung mencari kosmetik. Brand kosmetik pendatang baru, Pinkflash hadir untuk kamu yang senang ber-make up namun memiliki kulit sensitif Pinkflash memasukkan elemen vitamin dan bahan-bahan alami agar pengguna riasan Pinkflash dapat merasakan manfaat make up sekaligus merawat kulit muka. Apalagi, kebanyakan perempuan di Indonesia memiliki kulit sensitif akibat karena tinggal di daerah tropis.Febryanto, E-Commerce Supervisor Pinkflash Indonesia, mengatakan ada ratusan brand kosmetik di luar sana, namun Pinkflash selalu memprioritaskan keamanan dan kualitas produk. Itulah mengapa kami hanya menggunakan bahan-bahan yang aman dengan proses produksi berstandar tinggi."Pinkflash telah lulus sertifikasi BPOM paling ketat di Indonesia hanya dalam waktu setengah tahun. Karena itu, konsumen pun bisa dengan tenang menggunakan berbagai produk riasan kami untuk kegiatan sehari-hari, karena formulanya telah dirancang dengan sangat baik,” tutur Febryanto. Lipstik Pinkflash mengandung vitamin E. Sementara, lip gloss-nya dibuat dengan minyak kelapa, bunga matahari, serta kacang Macademia, yang semuanya merupakan bahan alami yang sangat aman."Karena keamanan yang dijamin BPOM dan kualitas produk yang terbuat dari bahan-bahan alami, Pinkflash merupakan brand kosmetik yang sangat cocok untuk para pemula. Selain itu, harga produk-produk Pinkflash pun sangat terjangkau. Mulai dari lip gloss, blush on, dan lipstik, sehingga dapat mengakomodasi semua make up enthusiast di Indonesia,” lanjut Febryanto.