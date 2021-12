Periskop 2022: Intip Tren Make Up, Warna Bold dan Neon Bakal jadi Favorit

Warna yang lebih 'berani'

Eyeshadow neon

Embellished eyes

Graphic eyeliner

Setelah warna-warna earthy tone dan natural yang menjadi tren make up selama tahun 2021. Kini, warna-warna terang seperti bold dan neon dengan sensasi glitter diprediksi akan menghiasi dunia kecantikan di tahun 2022.Dihimpun dari berbagai sumber, Gaya merangkum prediksi tren make up yang masih dipengaruhi oleh masa pandemi Covid-19 tentunya.(Karena kerinduan memakai make up di tahun lalu, di awal 2022 para pencinta make up dinilai akan lebih percaya diri dan menggunakan warna-warna make up yang menyala untuk menunjukkan dirinya. Bahkan, orang-orang yang memiliki kulit gelap pun akan mulai berani untuk berekspresi dengan make up. Sehingga akan banyak warna-warna make up yang cocok untuk dipergunakan bagi yang memiliki kulit gelap)(Ini salah satu tren make up yang muncul sebagai bentuk ekspresi setelah lama 'terdiam' larena pandemi. Riasan mata dengan warna neon termasuk tren yang diprediksi bakalan viral di kalangan pencinta make up. Memang terkesan 'aneh' untuk dipakai sehari-hari. Namun, kamu tetap bisa mencobanya sesekali untuk sentuhan yang lebih berani dan colorful pada momen-momen tertentu)(Tren embellished atau menghias mata dengan menempelkan aksesori seperti payet, mutiara, atau kristal juga bakal banyak digandrungi oleh para beauty enthusiast. Make up ini memang sering digunakan untuk riasan fashion show di panggung catwalk. Namun, kamu juga bisa tampil keren dengan tren make up ini lho)(Merupakan teknik menggambar eyeliner dengan garis yang lebih artistik menggunakan eyeliner berwarna mencolok seperti biru, merah, kuning, hingga coklat. Tren make up yang satu ini juga sudah banyak dicoba oleh para artis dan model dunia. Bahkan, menjelang akhir tahun 2021 sudah banyak beauty influencer di Indonesia yang memakai teknik ini)