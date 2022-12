Pink fuschia

Motif floral dan abstrak

Tampilan klasik

Red Lips

Smoky eyes

Laminated skin

Rambut Panjang

Seperti diketahui, dunia fesyen dan kecantikan terus berkembang setiap tahunnya. Keduanya selalu berinovasi dan melahirkan berbagai tren yang tentunya menjadi acuan baik pria maupun wanita dalam berpenampilan.Di tahun 2023 mendatang, banyak desainer baik luar maupun dalam negri yang memprediksi bahwa warna-warna cerah dan bold akan populer dan banyak diminati. Bahkan, beberapa merek fashion pun sudah mulai memamerkannya dipertunjukkan fashion show untuk koleksi Spring/Summer 2023 beberapa waktu lalu.Begitu pun dengan dunia kecantikan, warna lipstik merah menyala dan kulit glowing dan flawless bakal tetap menjadi tren di tahun depan. Kamu mau tahu lebih jelasnya? Simak ulasannya di bawah ini ya!Beberapa desainer percaya warna yang cerah, bold dan fun akan menghiasi koleksi busana tahun depan. Warna pink fuschia dan rise of sunshine seperti biru, ungu dan kuning akan jadi tren fashion di 2023. Selain itu, ada warna fiery red dan hijau neon yang juga bakal hits di tahun depan."Tahun depan akan menjadi waktunya orang lebih berani mengekspresikan diri dalam memadupadankan pakaian. Seperti mengenakan baju warna fuschia yang dipadukan dengan jeans, tampil dengan motif yang berbeda dalam satu look, misalnya baju motif stipes dengan bawahan motif checker," tutur Eindy, Head Marketing Gaudi dan Hava.Vernalyn Subali, Head of Desaigner Elizabeth mengatakan motif floral dan abstrak juga bakal hits di tahun 2023. "Bahan baju yang flowy dan linen akan tetap menjadi tren fashion di 2023 karena cocok dan nyaman digunakan segala acara dan cuaca," jelasnya.Tren fashion 2023 berikutnya adalah tampilan yang klasik. Melansir dari InStyle, akan ada banyak denim dan potongan-potongan klasik seperti gaun slip sederhana dan kemeja button-down. Hal ini juga dibenarkan oleh Stylist Zoe Gofman yang mengatakan tren pakaian klasik akan kembali populer tapi tren Y2K tidak akan menghilang di tahun depan.Jika dua tahun kemarin kamu melihat banyak wanita mewarnai bibir mereka dengan warna nude atau ombre, di tahun 2022 warna merah cerah (red lips) justru yang bakal populer lho!Sesugguhnya tren make up yang satu ini nggak pernah padam. Smoky eyes yang edgy dan sultry selalu bisa kamu andalkan untuk waktu-waktu spesial seperti pesta di malam hari. Pas juga untuk dipakai saat musim lebih dingin seperti ini, atau untuk malam tahun baru nanti!Make up look Soft Smokey Brown memberikan riasan dengan warna senada pada mata, warna kulit, dan bibir. Tampilan makeup ini pun cocok untuk semua warna kulit wanita Indonesia.Setelah bertahun-tahun disuguhkan dengan glass skin, dewy dumpling, dolphin skin, glazed donut look, dan beragam julukan lainnya untuk tampilan kulit glowing, sekarang saatnya move on.Prediksinya, yang bakal disukai adalah laminated skin, kulit sehat dengan sentuhan dewy secukupnya. Kamu bisa meraih complexion seperti ini bila kulitmu terhidrasi dengan baik, dan menggunakan produk make up yang creamy.Rambut panjang kembali jadi spotlight pada Spring/Summer 2023 ini. Kalau selama ini kamu punya rambut bob atau pixie, mungkin ini saatnya mencoba memanjangkan rambut dan merawatnya supaya nggak rontok.Banyak model menampilkan rambut yang sangat panjang di panggung, mulai dari ikal mermaid ala Chloe, sampai super lurus nan glamor di Versace yang bisa kamu jadikan inspirasi.