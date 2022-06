Kami Rilis Parfum Eau de Toilette Bertema Persahabatan dan Self Love

(Istafiana Candarini, Afina Candarini dan Nadya Karina. Foto: Dok. Yuni)

Kami. Eau de Toilette Jemma

Kami. Eau de Toilette Arunika

Kami. Eau de Toilette Luna

(yyy)

Parfum atau wewangian biasanya digunakan oleh seseorang yang hendak bersosialisasi ataupun bepergian. Namun, hal berbeda ditangkap oleh Kami , brand modestfashion yang telah hadir lebih dari 13 tahun dan menyuguhkan pilihan mode terbaik untukperempuan Indonesia.Di pertengahan tahun 2022, Kami. meluncurkan parfum Kami. Eau de Toilette untuk semakin melengkapi tampilan sempurna dari setiap perempuan Indonesia. Dilatarbelakangi oleh pentingnya membangun persahabatan dengan diri sendiri, Kami. juga ingin mengajak perempuan Indonesia lebih mencintai, memanjakan, dan menjaga diri serta penampilannya."Selain itu, kemunculan produk ini sejalan dengan nilai Kami. yang menghargai arti persahabatan lebih luas lagi karena brand ini dibangun oleh kekuatan persahabatan dari tiga founder," ungkap CEO Kami. IstafianaCandarini, pada saat Media Luncheon Kami. Fragrance, di Peacock Lounge, Hotel Fairmont Jakarta, pada Kamis (9/6).Lebih lanjut, Creative Director Kami., Nadya Karina menyebutkan bahwa ketiga varian parfum ini terinspirasi dari profil ketiga founder, yakni Istafiana Candarini, Afina Candarini dan Nadya Karina. Parfum ini pun diharapkan dapat menginspirasi para #KamiPeople untuk dapat membangun persahabatan dengan diri sendiri lebih baik lagi, sesuai dengan campaign Kami ‘A True Connection with Yourself’ yang memaknai luas arti sebuah persahabatan."Dengan lebih menyayangi dan menghargai diri sendiri, kita dapat tumbuh lebih baik lagi secara fisik, psikologis, maupun spiritual memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing," ungkap Karin.Berikut ini filosofi nama serta wangi dari ketiga parfum tersebut:Mewakili sosok kehangatan dari senyuman seorang Ibu. Eau de Toilette Jemma ini merupakan perpaduan wangi dengan sentuhan sweet dan Floral, terinspirasi dari pribadi Irin yang hangat sebagai seorang Ibu dan ide-ide segarnya sebagai seorang CEO Kami.Jemma memiliki top notes bergamot dan green tea; lalu middle notes jasmine, rose, danfreesial; sedangkan pada bottom notes menggunakan keharuman musk, vanilla, danpatchouli. Sensasi manis yang klasik dari aroma jeruk bergamot berpadu dengan kesegaranbunga menghasilkan wangi yang lembut. Eau de Toilette yang satu ini sangat cocok untuk#KamiPeople yang ingin menampilkan kepribadian yang hangat dan optimis.Varian ini menghadirkan sensasi seperti berdiri di ladang bunga saat fajar. Racikan keharuman Arunika terinspirasi dari karakter Afina Candarini selaku Finance Director Kami. yang selalu hadir dengan semangat yang fresh dan positif dalam mengelola bisnis modest fashion.Arunika memiliki top notes menggunakan neroli, black currant, mandarin; lalu middle notes dengan floral bouquet of rose dan white floral; dan bottom notes menggunakan woody, vanilla, dan musk. Dengan komposisi tersebut parfum ini sangat cocok untuk #KamiPeople yang ingin menampilkan kepribadian fresh dan menawan.Terinspirasi dari sosok Nadya Karina yang merupakan sosok yang tidak bisa ditebak dalammenciptakan karya-karya hebat dari setiap goresan koleksi Kami. Seperti sebuah wangirahasia yang mendominasi, aromatic citrus ozonic ini dijadikan sebagai top notes dari Kami. Eau de Toilette Luna.Dibalut dengan wewangian kesegaran dari floral herbaceous sebagai middle notes. Serta wangi sentuhan lembut bottom notes dengan menggunakan musk, amber, dan woody. Parfum ini sangat cocok untuk mereka menginginkan kepribadian berkelas, menarik, dan mandiri namun masih ingin menunjukkan kesan misteriusnya.