Susu Mentah Bikin Kulit Bercahaya dan Awet Muda, Kok Bisa? Berikut Penjelasan Ahli!

Melembapkan kulit

Menenangkan kulit yang teriritasi

Anti-penuaan

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Mencerahkan kulit

Kunyit dengan susu

Madu dan susu

Susu, air mawar dan biji chia

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Pasta labu dan susu

Susu mentah dan gula

(yyy)

Seperti diketahui, susu kaya akan nutrisi yang dapat membuat tulang dan gigi menjadi lebih kuat. Namun ternyata, susu juga berfungsi sebagai pelembap dan pembersih, sehingga menjadi bahan populer dalam produk kecantikan. Kebanyakan dari kita menggunakan susu setelah direbus dan didinginkan setiap hari. Meskipun beberapa orang meminum susu mentah (susu murni), menurut penelitian tahun 2015 yang diterbitkan di US Library of Medicine, susu tersebut pada dasarnya tidak aman.Susu mentah membawa risiko keracunan makanan saat dikonsumsi. Wajar bila kamu ragu untuk meminumnya. Tapi, kamu bisa mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam rutinitas perawatan kulit. "Dikemas dengan nutrisi penting, enzim, dan bakteri menguntungkan, susu murni diyakini menawarkan banyak manfaat untuk kulit," ujar Dr Urvi Panchal, dokter kulit dan ahli kosmetik yang berbasis di Gurugram kepada Health Shots.Lantas, apa saja manfaat susu mentah untuk kesehatan kulit? Check this out!Sifat dari susu murni ini dapat membantu menghidrasi kulit. Mengandung lemak alami, protein, dan air, yang semuanya penting untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan kelembapan kulit. Seperti dinukil dari Health Shots, ketika dioleskan, susu murni membentuk lapisan pelindung pada kulit, mencegah hilangnya kelembapan dan menjadikannya lembut serta kenyal.Sifat anti-inflamasi pada susu mentah dapat meredakan berbagai masalah kulit seperti jerawat, sengatan matahari, dan iritasi pada kulit. Ini membantu menenangkan kulit yang teriritasi, mengurangi kemerahan, dan meredakan ketidaknyamanan, dan mempercepat penyembuhan.Kaya akan antioksidan seperti vitamin A, D, dan E, serta protein beta-kasein, susu mentah dapat membantu melindungi kulit dari penuaan dini akibat radikal bebas. Antioksidan ini membantu melawan stres oksidatif, meningkatkan produksi kolagen, dan mengurangi munculnya garis-garis halus serta kerutan. Artinya, kamu bisa mendapatkan kulit yang lebih awet muda berkat susu mentah.Susu mentah dapat membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit. Menurut Dr Panchal, asam laktat yang ada dalam susu mentah adalah eksfolian lembut yang membantu mengangkat sel kulit mati. Setelah dihilangkan, kamu akan mendapatkan kulit yang lebih cerah dan merata.Untuk mendapatkan kulit cerah, kamu sebaiknya menggabungkan susu mentah dengan bahan alami lainnya, seperti:Kamu bisa membuat pasta menggunakan kunyit dan susu mentah. Mereka memiliki sifat anti-inflamasi dan mencerahkan kulit.Menggabungkan kedua bahan alami ini, akan menghasilkan pembersih yang baik untuk wajah kamu.Paket ini akan membantu menghilangkan kotoran dan noda dari wajah.Mengaplikasikan masker wajah DIY ini adalah suatu keharusan setelah terpapar sinar matahari, karena dapat digunakan untuk menghilangkan penyamakan kulit.Kamu membuat scrub dengan mencampurkan susu mentah, gula pasir, dan tepung gram. Ini akan membantu menghilangkan sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit.Ingat, susu mentah merupakan pengobatan rumahan yang baik untuk kulit bercahaya. Tapi, kamu harus menghindari mengaplikasikannya pada wajah jika memiliki kulit sensitif atau tidak toleran terhadap laktosa. Gunakan susu mentah dalam rutinitas perawatan kulit seminggu atau dua minggu sekali.