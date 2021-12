Tips Diet agar Tubuh Tetap Ramping di Usia 40-an

1. Mendapatkan protein yang cukup

Memiliki tubuh yang ramping dan ideal terkadang akan lebih sulit seiring bertambahnya usia. Ini karena tubuh mengalami perubahan yang dapat memengaruhi rutinitas kesehatan harian.Untungnya, ada perubahan kecil yang dapat kamu lakukan pada diet harianmu yang dapat membantu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan makan yang mudah untuk tubuh yang lebih ramping di usia 40-tahunan:Menurunkan berat badan dan membangun otot adalah kunci untuk tubuh ramping. Dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memastikan tubuh memiliki cukup protein dari makanan."Massa otot cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Para peneliti telah menunjukkan bahwa kita akan kehilangan sebanyak 8 persen dari massa otot kita per dekade mulai dari usia 40-an dan kecepatan ini meningkat setelah usia 70," kata ahli diet terdaftar Abby Sauer, MPH, RD.Jadi untuk memerangi kehilangan otot ini, Sauer menyarankan untuk memasukkan protein berkualitas tinggi ke dalam makanan.Seiring bertambahnya usia, penting untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup vitamin dan mineral dalam makanan. Tidak hanya akan mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu menjalani hidup yang lebih sehat, tetapi juga dapat memberi energi dan vitalitas untuk berolahraga dan mencapai tubuh ramping."Pastikan untuk mendapatkan vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, D, B12, dan zinc melalui makanan seperti jeruk, sayuran hijau, paprika, stroberi, salmon, tuna, yogurt, dan susu," kata Sauer.“Ketika bepergian dengan jadwal yang padat membuatmu sulit untuk mendapatkan makanan dan camilan sehat. Untuk itu cobalah menyimpan camilan sehat yang mudah di bawa kemana-mana untuk menghindari memilih makanan cepat saji atau pilihan yang tinggi lemak atau kalori," kata Sauer.Menurut Trista Best, MPH, RD, LD di Balance One Supplements, intermittent fasting dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun untuk menurunkan berat badan dan menjalani gaya hidup sehat.