4 Jenis Vitamin yang Bagus untuk Kesehatan Kulit

1. Vitamin D

2. Vitamin C

3. Vitamin E

4. Vitamin K

Merawat kulit merupakan salah satu bagian penting dalam merawat kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mengingat kulit merupakan organ terbesar pada tubuh.Selain itu, memastikan tubuh mendapatkan asupan vitamin yang cukup dapat menjaga kulit agar terlihat sehat dan awet muda. Dan dilansir dari Healthline berikut adalah empat vitamin yang paling baik untuk kesehatan kulit:Vitamin D pada umumnya dibuat saat sinar matahari diserap oleh kulit. Kolesterol diubah menjadi vitamin D saat ini terjadi.Vitamin D kemudian diambil oleh hati dan ginjal, kemudian diangkut ke seluruh tubuh untuk membantu menciptakan sel-sel yang sehat termasuk sel kulit. Vitamin D berperan penting dalam warna kulit, bahkan dapat membantu mengobati psoriasis.Linus Pauling Institute di Oregon State University merekomendasikan asupan vitamin D harian 600 IU per hari. Akan tetapi, seseorang mungkin membutuhkan lebih banyak jika sedang hamil atau berusia di atas 70 tahun.Vitamin C berfungsi untuk melawan kanker (antioksidan), dan perannya dalam produksi kolagen membantu menjaga kesehatan kulit. Inilah sebabnya mengapa vitamin C adalah salah satu bahan utama yang ditemukan di banyak produk perawatan kulit antipenuaan.Mengonsumsi vitamin C secara oral dapat meningkatkan efektivitas tabir surya yang dioleskan ke kulit untuk perlindungan dari sinar UV matahari yang berbahaya.Vitamin C juga dapat membantu menangkis tanda-tanda penuaan karena peran vitalnya dalam sintesis kolagen alami tubuh. Asupan vitamin C yang cukup juga dapat membantu memperbaiki dan mencegah kulit kering.Seperti vitamin C, vitamin E adalah antioksidan. Fungsi utamanya dalam perawatan kulit adalah melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari. Vitamin E menyerap sinar UV yang berbahaya dari matahari saat dioleskan ke kulit.Biasanya, tubuh memproduksi vitamin E melalui sebum, zat berminyak yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Dalam keseimbangan yang tepat, sebum membantu menjaga kulit tetap terkondisi dan mencegah kekeringan. Vitamin E juga membantu dalam pengobatan peradangan kulit.Vitamin K sangat penting dalam membantu proses pembekuan darah tubuh, yang membantu tubuh menyembuhkan luka, memar, dan area yang terkena operasi. Vitamin K dapat ditemukan di banyak krim topikal yang berbeda untuk kulit, dan dapat membantu merawat berbagai kondisi kulit.Dokter sering kali menggunakan krim yang mengandung vitamin K pada pasien yang baru saja menjalani operasi untuk membantu mengurangi bengkak dan memar. Ini dapat membantu mempercepat penyembuhan kulit.