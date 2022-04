Saat Lockdown, Angela Kelly 'Stres' Saat Jadi Penata Rambut Ratu Elizabeth

(Queen Elizabeth's di suatu acara di April 2020. Foto: Dok. The Royal Family/YouTube)

(TIN)

Angela Kelly telah memperbarui buku larisnya "The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" untuk memasukkan refleksi tentang kehidupan Ratu Elizabeth selama pandemi coronavirus, termasuk perannya dalam memotong dan mengatur rambut Ratu.Ya, Angela Kelly, personal stylist dan penjahit pribadi Ratu Elizabeth II 'terpaksa' mengambil peran sebagai penata rambut Ratu. Pekerjaan yang cukup membuatnya stres ini harus dilakukan selama pandemi covid-19."Mulai Maret 2020 dan seterusnya saya mencuci rambut The Queen setiap minggu, mengatur, dan menatanya. Bahkan memangkasnya saat dibutuhkan. Tim saya menamakannya Kelly's Salon," papar ajudan Ratu yang terpercaya ini, seperti dilansir pada laman People.Kelly mengakui bahwa dia gugup pada awalnya dan Ratu tahu itu. "Selama dua minggu pertama, saya gemetaran. Saya hanya pernah menata rambutnya sekali atau dua kali sebelumnya saat berada di Royal Yacht Britannia. Ratu sangat baik ketika dia menasihati saya tentang cara yang sangat spesifik untuk memasang rol," cerita Kelly.Karena profesi barunya ini, Kelly memerlukan minuman beralkohol, gin dan tonik, untuk lebih santai kala menata rambut. "Saat Ratu ingin rambutnya ditata, Kelly selalu pamit untuk pergi menikmati minuman beralkohol sejenak untuk menghilangkan ketegangan," akunya seperti dilansir dari People."Saat sudah santai, Kelly akan kembali ke rumah rias untuk menata rambut Ratu, menggunakan 'sekaleng' hairspray untuk memastikannya bertahan selama seminggu."Kelly merasakan tekanan ekstra untuk dua penampilan yang disiarkan, pada April 2020 ketika Ratu menyampaikan pidato khusus kepada bangsa, dan sekali lagi untuk pidato Natal raja."Saya harus mencuci dan mengatur rambutnya dan pada akhirnya, satu gin dan tonik tentu saya membutuhkan satu botol penuh!" katanya tentang penampilan TV April 2020.Dan siaran Natal adalah alasan lain untuk meraih gin. "Setiap kali Ratu tanpa topi membuat stres karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, jadi saya harus menata rambutnya dengan sempurna," kenang Kelly."Untungnya, saya hanya punya satu klien!" cetus Kelly. Menurut penerbit HarperCollins, bab baru akan menangkap isolasi Rumah Tangga Kerajaan selama lockdown yang diberlakukan pandemi di Kastil Windsor (termasuk bagaimana Kelly memotong dan mengatur rambut Ratu) dan apa yang terjadi di balik layar keterlibatan publik pertama raja.Kelly memulai kariernya di Istana Buckingham 28 tahun lalu sebagai Penata Rias Senior Ratu dan naik menjadi penata gaya, kurator, lemari pakaian, dan desainer in-house Yang Mulia. Tentunya menjadi dan salah satu orang kepercayaan terdekatnya.Edisi pertama buku tersebut menimbulkan sensasi di kalangan penggemar kerajaan saat Kelly memberikan tampilan langka di balik layar tentang gaya Ratu, termasuk bagaimana Kelly membersihkan perhiasan Ratu yang tak ternilai menggunakan gin dan air.