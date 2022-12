Kaleidoskop: Tren Kecantikan dan Fesyen yang Nge-Hits Banget Selama 2022

Juicy Look

Beauty Lovers, enggak terasa ya sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun 2022 dan dengan sukacita menyambut tahun 2023. Namun sebelum itu, Gaya ingin mengajakmu untuk melihat kembali tren di dunia kecantikan dan fesyen yang sempat nge-hits sepanjang tahun 2022.Mungkin kebanyakan Teman Gaya sudah pernah mencoba beberapa tren ini. Kalau pun belum kamu masih ada waktu kok untuk mencobanya sebelum tahun 2022 berakhir!Sering melihat tampilan ini berseliweran di laman media sosial? Yups, artinya sedikit banyak kamu sudah mengetahui betapa nge-trennya make up look yang satu ini. Identik dengan tampilan wajah yang terkesan ‘basah’, tren juicy look memiliki daya tarik sendiri untuk banyak orang.Selain karena tampilan fresh-nya, banyak juga yang jatuh hati karena tren satu ini terkesan effortless. Untuk mendapatkan look seperti ini, kamu perlu taruh perhatian lebih pada penggunaan produk make up yang memiliki kesan glossy, terutama pada bagian bibir dan mata.Untuk tren yang satu ini, kamu tidak perlu mengikuti aturan khusus dalam pengaplikasiannya. Pasalnya, tren graphic eyeliner ini memberi ruang imajinasi dan kreativitasmu untuk berkembang. Terlebih lagi, kamu tidak dipaksa untuk terpaku pada satu warna seperti hitam saja sebagai pilihanmu. Warna-warna metalik seperti biru, pink, dan hijau juga keren lho! Kalau kamu sedang bosan dengan make up look yang itu-itu saja, kamu bisa mencoba tren graphic liner ini.Tren glazed donut nail art yang dipelopori oleh Hailey Bieber menjadi yang paling banyak diminati pencinta seni kuku dari seluruh dunia. Tren ini sempat viral di media sosial TikTok ketika istri penyanyi Justin Bieber itu menghadiri acara Met Gala. Sejak itu, hampir di semua nail bar mengatakan, minimal satu orang setiap harinya meminta dibuatkan glazed donut nails.Melalui platform TikTok, muncul istilah Cewek Kue, Cewek Mamba, dan Cewek Bumi yang dipakai untuk mengkategorikan gaya berpakaian wanita muda saat ini. Cewek Kue biasanya dipakai perempuan yang suka dengan warna-warna cerah seperti kue. Tipe outfit ini bernuansa pop girl yang cenderung dengan warna terang seperti warna stabilo, fuschia, dan pastel.Sementara, Cewek Mamba, identik dengan gaya boyish dan cool, maka outfit yang mereka pakai dari ujung kepala hingga kaki berwarna hitam. Kalau Cewek Bumi, seperti namanya, warna pakaian yang dikenakan adalah warna-warna earth tone. Mulai dari cokelat muda, putih, abu-abu, biru muda, dan hijau matcha (olive). Warna-warna tersebut memberi kesan santai, kalem dan natural.Yaps, padu padan oversized outfit ini memang sedang digandrungi banget di Korea Selatan, termasuk oleh mereka yang bertubuh mungil di Indonesia. Pasalnya, gaya busana ini dapat memberikan tampilan yang fashionable sekaligus nyaman bagi pemakaianya. Bahkan, oversized style ini menjadi andalan gaya berbusana kasual di kalangan generasi milenial saat ini.Untuk menjajal gaya ini kamu pun gak perlu repot, cukup mengenakan sweater hoodie, kemeja atau kaus kebesaran yang dipadukan dengan celana training atau kulot, rok dan juga sneaker serta topi untuk melengkapi tampilanmu.Penggunaan pakaian dengan tekstur rajut sepanjang 2022, ramai dipilih oleh kaum millenial dan generasi Z. Hal ini tentunya terlihat secara jelas di kalangan anak muda yang sedang hangout atau menghadiri acara yang kasual.Busana ini sendiri dinilai bisa membuat para perempuan semakin feminim dan memberikan kesan yang lembut. Juga, menjadi outfit andalan ketika musim hujan tak kunjung selesai. Supaya gak terkesan kaku, kamu tetap perlu melakukan mix and match agar bisa mendapatkan tampilan dengan rajut yang lebih fashionable ya!